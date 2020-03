Model GeForce RTX 2080 SUPER iChill Black wyróżnia się świetną wydajnością i dopracowanym chłodzeniem. Niestety, zainteresowani muszą liczyć się ze sporym wydatkiem.

W ofercie firmy Inno3D można znaleźć kilka wariantów karty GeForce RTX 2080 SUPER. Na szczególną uwagę zasługuje model GeForce RTX 2080 Super iChill Black – to niereferencyjna konstrukcja, która została zaprojektowana dla najbardziej wymagających klientów.

GeForce RTX 2080 SUPER z cichym i wydajnym chłodzeniem AiO

Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill Black wykorzystuje autorskie chłodzenie typu AiO. Na laminacie zainstalowano blok wodny, który przykrywa wszystkie kluczowe elementy, a ciepło transferowane do zewnętrznej chłodnicy typu 240 mm (zainstalowano na niej dwa wentylatory o średnicy 120 mm).

Na obudowie znalazł się wyświetlacz, który można wykorzystać do monitorowania parametrów karty - temperatur, obciążenia czy obrotów wentylatorów. Trzeba przyznać, że iChill Black wygląda imponująco (cała karta ma 27,2 cm długości).

Producent chwali się, że model iChill Black pod obciążeniem rozgrzewa się maksymalnie do 62 stopni Celsjusza. W spoczynku i przy mniejszym obciążeniu (gdy rdzeń nie przekracza około 50 stopni Celsjusza) wentylatory pozostają wyłączone, a karta pozostaje praktycznie bezgłośna.

GeForce RTX 2080 SUPER iChill Black pracuje z podkręconymi zegarami

Na pokładzie znalazł się układ graficzny Nvidia Turing TU104, który dysponuje 3072 jednostkami CUDA, 48 jednostkami RT i 384 jednostkami Tensor. Oprócz tego przewidziano 8 GB pamięci GDDR6 256-bit.

Producent lekko podkręcił taktowanie rdzenia (z 1815 do 1845 MHz), co powinno się przełożyć na lepsze osiągi w grach. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zegar przyspieszyć we własnym zakresie (pomoże w tym autorska aplikacja Inno3D Graphics Engine).

Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill Black – najważniejsze informacje

Układ graficzny: Nvidia Turing TU104

Procesory strumieniowe: 3072

taktowanie rdzeni: 1650/1845 MHz

pamięć wideo: 8 GB GDDR6 256-bit

taktowanie pamięci: 15 500 MHz

złącze zasilające: 6+8 pin

wyjścia wideo: HDMI 2.0b, 3x DP 1.4

chłodzenie: AiO (2-slotowe + chłodnica 240 mm)

Model Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill Black zalicza się do najciekawszych i najdroższych RTX-ów 2080 SUPER dostępnych na rynku (jego cena wynosi około 4000 zł). Jeżeli jesteście zainteresowani, lepiej upewnijcie sięczy macie w obudowie miejsce na kartę i chłodnicę. Trochę taniej znajdziecie testowany przez nas model GeForce RTX 2080 SUPER iChill X3 Ultra.

Źródło: Inno3D

