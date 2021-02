GeForce RTX 3080 dla mniejszych komputerów? Proszę bardzo! Firma Inno3D wprowadziła do sprzedaży kartę, która może okazać się zbawieniem... pod warunkiem, że uda się ją kupić.

Większość kart GeForce RTX 3080 wykorzystuje duże chłodzenia, które zapewniają dobre osiągi, ale mogą się nie zmieścić do mniejszych obudów. Firma Inno3D przygotowała autorską wersję akceleratora, która nie powinna sprawiać takich problemów.

Inno3D prezentuje kartę GeForce RTX 3080 w mniejszej wersji

Mowa o modelu Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC, który wykorzystuje chłodzenie Twin X2 OC – to trzyuslotowa konstrukcja, która ma nieco ponad 27 cm długości. Nie powinno zatem być problemów, by zmieścić ją do mniejszych obudów typu tower.

Cooler obejmuje masywny radiator oraz siedem ciepłowodów, a także dwa wentylatory o średnicy 90 mm. Producent twierdzi, że ma on zapewniać optymalne temperatury i cechować się dobrą kulturą pracy. Dodatkowo na spodzie znalazła się metalowa płytka (tzw. backplate), który dodatkowo zabezpiecza laminat przed uszkodzeniami.

Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC pracuje z podkręconymi zegarami

Karta bazuje na układzie graficznym Nvidia Ampere z 8704 jednostkami CUDA i dysponuje 10 GB pamięci GDDR6X 320-bit. Dopisek OC oznacza fabrycznie podniesione taktowanie, ale nie powinniśmy liczyć na ogromny wzrost osiągów – zegar rdzenia został podniesiony z 1710 do 1725 MHz (częstotliwość pamięci to standardowe 19 000 MHz).

Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC powinien oferować podobne osiągi względem standardowych modeli GeForce RTX 3080, więc poradzi sobie z nowymi grami w rozdzielczości 4K (dodatkowym atutem jest obsługa ray tracingu i DLSS 2.0).

Do dyspozycji oddano cztery wyjścia wideo (3 x DisplayPort 1.4a i HDMI 2.1. Karta wymaga podłączenia dodatkowego zasilania w formie dwóch wtyczek PCIe 8-pin (producent przypomina także o zaopatrzeniu się w zasilacz o mocy minimum 750 W).

Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC – dostępność karty graficznej

Model Inno3D GeForce RTX 3080 TwinX2 OC teoretycznie trafił do sprzedaży, ale w praktyce dostępność karty jest mocno ograniczona. Według informacji otrzymanych od producenta, firma nieustannie pracuje nad poprawieniem sytuacji.

Źródło: Inno3D

