Instagram potrafi krzyżować plany. Szczególnie, gdy planuje się produktywnie spędzić popołudnie. I choć w tej kwestii najpewniej niewiele się zmieni, to jednak teraz aplikacja nie będzie tylko krzyżować, ale też pomoże planować… No, przynajmniej publikację treści na profilu.

Instagram pomoże ci planować… publikację

Ruszyła aktualizacja aplikacji Instagram, która wprowadzi funkcję, na którą twórcom długo przyszło czekać. Nareszcie pojawi się możliwość planowania publikacji zdjęć, karuzeli i rolek wewnątrz aplikacji. Do tej pory konieczne było korzystanie z zewnętrznych narędzi albo też rozwijanej przez grupę Meta platformy Creator Studio.

Gdzie znajdziesz tę nową funkcję?

Aby aktywować funkcję, która umożliwia planowanie publikacji nawet na 75 dni do przodu, należy udać się do zakładki zaawansowanych ustawień po skomponowaniu wpisu. To właśnie tam znajdziesz opcję, dzięki której ustawisz dokładną datę i godzinę, kiedy post ma ujrzeć światło dzienne.

Znajdziesz… o ile funkcja już do ciebie dotarła. Meta udostępnia tę aktualizację Instagrama falami, więc możliwe, że jeszcze chwilkę będziesz musieć poczekać. À propos czekania – gdzie znajdziesz odłożone na później treści? Mają one swoje miejsce w zakładce pod tytułem „zaplanowane”, do której dostaniesz się z poziomu „hamburgerowego” menu.

Wspomnijmy też, że inną instagramową nowością, o której niedawno poinformowała grupa Meta, jest nowy interfejs przełączania profili, o którym pisaliśmy w jednym z wcześniejszych newsów. To także ukłon w stronę internetowych twórców.

Źródło: Instagram, Engadget