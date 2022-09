Instagram został wezwany do zapłaty kary w wysokości ponad 400 milionów euro, co po przeliczeniu daje prawie 2 miliardy złotych. Za co?

Co zrobił Instagram, że wlepili mu 405 mln euro kary?

Pytanie, co takiego zrobił Instagram, że zasłużył na karę grzywny w wysokości 405 milionów euro, nie jest do końca dobre. Należałoby raczej spytać o to, czego nie zrobił. Nie zadbał mianowicie o bezpieczeństwo dzieci, a przynajmniej tak orzekł irlandzki regulator do spraw prywatności.

Czy Instagram zaniedbał bezpieczeństwo dzieci?

Dzieci niewątpliwie stanowią jedną z najliczniejszych grup użytkowników platformy Instagram. Z wielu względów są też jednymi z najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo użytkowników. Tymczasem serwis umożliwiał im (osobom między 13. a 17. rokiem życia) prowadzenie kont firmowych, co ułatwiało przedostawanie się w niepowołane ręce ich numerów telefonu czy adresów e-mail. Używam czasu przeszłego, gdyż Instagram zdążył już zmienić swój regulamin.

Ta rekordowa kara stanowi jednak finał sprawy prowadzonej od 2020 roku, a więc w czasach sprzed zmiany regulaminu. Tak czy inaczej to wcale jednak nie musi być koniec, bo grupa Meta (a więc właściciel Instagrama) zapowiedziała, że zamierza odwołać się od tej decyzji. Wątpliwości budzą sposoby wyliczenia kwoty, a na korzyść oskarżonego działać mają także wprowadzone od tamtego czasu zmiany regulaminowe i nowe funkcje dla poprawy bezpieczeństwa.

Instagram dozwolony od lat osiemnastu?

Przy okazji powraca więc temat tego, jaki powinien być minimalny wiek, w którym użytkownik może założyć konto na Instagramie. Aktualnie serwis jest otwarty na trzynastolatków, ale czy nie powinien być dopiero na szesnastolatków albo wręcz osiemnastolatków? Zdania są oczywiście podzielone, a do tego dochodzi kwestia tego, jak to weryfikować. Nietrudno wszak kliknąć „tak”, gdy pytają czy masz osiemnaście lat.

Źródło: Reuters, The New York Times