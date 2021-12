Czekacie na premierę kart graficznych Intela? Jeśli tak, to mamy dla Was dobre wieści – według najnowszych przecieków, karty dla komputerów stacjonarnych mogą pojawić się wcześniej niż przewidywaliśmy.

Karty graficzne Intel Arc były zapowiadane już dobre kilka miesięcy temu, ale ciągle czekamy na oficjalną premierę układów. Dlaczego to tak ważne wydarzenie? Konstrukcje „niebieskich” stawią czoła modelom Nvidia GeForce i AMD Radeon, co powinno zwiększyć konkurencję na rynku sprzętu dla graczy (a przy problemach z dostępnością sprzętu ma to jeszcze większe znaczenie).

Układy Intel Arc Alchemist na zdjęciach

Sporo nowych, nieoficjalnych informacji o kartach Intel ujawnił Moore’s Law is Dead. Producent podobno przygotowuje dwa układy graficzne z generacji Alchemist - rdzeń DG2 SOC1 dysponuje 512 jednostkami EU, a mniejszy DG2 SOC2 oferuje 128 jednostek EU. Układy znajdą zastosowanie w kartach dla komputerów stacjonarnych i laptopów, gdzie będą skonfigurowane już pod konkretną specyfikację.

Zdjęcia przedprodukcyjnych układów graficznych Intel DG2 SOC1 i SOC2

Dosyć niepokojące wyglądają informacje dotyczące dostępności rdzeni Alchemist. Według Moore’s Law is Dead Intel podobno jeszcze nie ruszył z masową produkcją rdzeni. Mało tego! Próbki kwalifikacyjne układów mają być wysyłane do producentów sprzętu dopiero w styczniu.

Intel powalczy w wysokim segmencie wydajnościowym

Układ DS2 SOC2 ma wypełnić lukę w podstawowym segmencie wydajnościowym, który został porzucony przez Nvidię i AMD (przynajmniej na razie). Według wcześniejszych przecieków, podstawowy model Intel Arc A380 ma konkurować z kartą GeForce GTX 1650 SUPER.

Dużo ciekawiej zapowiadają się wydajniejsze modele na bazie rdzenia DG2 SOC1 – podobno mają one konkurować z kartą GeForce RTX 3070 dla komputerów i GeForce RTX 3070/GeForce RTX 3080 dla laptopów. W planach podobno są też karty dla stacji roboczych (z większą pojemnością pamięci wideo - podobno na pokładzie znajdzie się nawet 32 GB VRAM).

To jednak nie koniec rewelacji! Według przecieków Moore’s Law is Dead, w przyszłym roku spodziewamy się premiery modeli Arc Battleimage, które mają konkurować nawet w topowym segmencie wydajnościowym.

Karty graficzne Intel Arc wcześniej niż podejrzewaliśmy?

Premiera kart graficznych Intel Arc została zaplanowana na pierwszy kwartał przyszłego roku. Co prawda producent jednak jeszcze nie ujawnił szczegółów na temat planowanych modeli, ale dotychczasowe przecieki sugerowały wcześniejszą premierę kart dla gamingowych laptopów.

Opóźnienie produkcji może zmienić strategię producenta. Moore’s Law is Dead wskazuje, że laptopy z kartami Intela będą dostępne dopiero w drugim kwartale przyszłego roku. Wcześniej natomiast mogą pojawić się karty dla komputerów stacjonarnych, które są wydawane jako osobny komponent i nie wymagają takiego zaangażowania przy projektowaniu. Więcej informacji na temat kart Intel Arc zapewne poznamy na początku stycznia podczas targów CES 2022.

A Wy, na co bardziej czekacie? Wolelibyście szybszą premierę kart graficznych dla komputerów stacjonarnych, czy gamingowych laptopów?

Źródło: Moore’s Law is Dead