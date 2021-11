Przyzwyczailiśmy się, że na rynku kart graficznych liczą się tylko dwie firmy: Nvidia i AMD. Wygląda jednak na to, że niedługo może do nich dołączyć trzeci „gracz” – chińska firma Innosilicon zaprezentowała karty graficzne z serii Fantasy One.

Firmę Innosilicon możecie kojarzyć np. z karty graficznej Xindong Fenghua No. 1. Tym razem mamy do czynienia z autorskimi konstrukcjami – nowe modele zaprezentowano podczas konferencji Fantasy One GPU Product Press Conference w Chinach.

Innosilicon prezentuje karty graficzne Fantasy One

Karty graficzne Fantasy One będą dostępne w kilku wariantach – konstrukcje bazują na układzie graficznym Imagination IP, który składa się z kilku chipletów (niestety nie ujawniono tutaj szczegółowej specyfikacji układu).



Innosilicon Fantasy One Type A



Model Fantasy One Type A ma korzystać z jednego układu graficznego, który oferuje moc obliczeniową na poziomie 5 TFLOPS i prędkość wypełniania pikselami na poziomie 160 GPixel/s. Dodatkowo zastosowano tutaj 16 GB pamięci GDDR6/GDDR6X 128-bit.

Karta pojawi się w dwóch wersjach. Standardowy model wykorzystuje rozbudowane chłodzenie z dwoma wentylatorami, ale producent przygotował też niskoprofilowy wariant dla mniejszych komputerów.



Innosilicon Fantasy One Type B



Fantasy One Type B to dwuprocesorowa konstrukcja, w której zastosowano dwa rdzenie połączone magistralą Innolink. Karta ma oferować dwukrotnie lepsze osiągi - do 10 TFLOPS mocy obliczeniowej i 320 GPixel/s szybkości wypełniania pikselami. Konstrukcja ma oferować maksymalnie 32 GB pamięci GDDR6/GDDR6X 128-bit.

Producent zaprezentował dwa warianty karty Type B. Zwykły model został wyposażony w duże chłodzenie z trzema wentylatorami. Oprócz tego przygotowano wariant z pasywnym chłodzeniem (przystosowany do montażu w stajach roboczych z wymuszonym obiegiem powietrza).



Podczas konferencji zademonstrowano potencjał kart w benchmarku Unigine Heaven, ale dokładne wyniki wydajności póki co nieznane

Karty Fantasy One Type A i Type B obsługują wszystkie najważniejsze interfejsy programowania (OpenGL, OpenGL ES, OpenCL, Vulkan i DirectX). Oznacza to, że można na nich uruchomić gry i teoretycznie mogą one być konkurencją dla modeli Nvidia GeForce i AMD Radeon. W praktyce nie jest to takie oczywiste, bo producent nie ujawnił publicznie żadnych szczegółów na temat wydajności sprzętu.

Innosilicon pracuje nad kolejnymi kartami graficznymi

Kolejnym problemem może być dostępność sprzętu. Na ten moment nie wiadomo czy karty Fantasy One Type A i Type B będą dostępne poza Chinami.

Producent zapowiedział jednak, że już pracuje nad modelami Fantasy 2 i 3, które mają zadebiutować w przyszłym roku (wiadomo, że będą one korzystać z 5-nanometrowej litografii).

Źródło: VideoCardz, MyDrivers