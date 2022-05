Jesteśmy po premierze mobilnych kart graficznych Intel Arc, ale ciągle czekamy na pojawienie się odpowiedników dla komputerów stacjonarnych. Jakie modele przygotowuje producent?

Karty graficzne Intel Arc zostały zaprojektowane z myślą o graczach. Nowe układy teoretycznie mają konkurować z modelami Nvidia GeForce i AMD Radeon, ale póki co są one wielką niewiadomą.

Na początku roku producent zaprezentował karty Intel Arc dla laptopów. Wersje dla komputerów stacjonarnych będą opóźnione, ale ostatnio poznaliśmy oznaczenia nowych konstrukcji.

Intel ujawnia oznaczenia kart graficznych

Producent udostępnił nową wersję sterowników graficznych, w której pojawiły się wpisy zdradzające oznaczenia kart graficznych Intel Arc.

Oprócz mobilnych układów Arc A350M i Arc A370M, producent przygotowuje też modele dla komputerów stacjonarnych: Arc A310, Arc A380, Arc A580, Arc A750 i Arc A770. Wersje Arc Pro A30M, Arc Pro A40 i Arc Pro A50 to najpewniej konstrukcje dla stacji roboczych.

Co prawda szczegóły dotyczące kart jeszcze nie zostały ujawnione, ale w sieci już pojawiają się przecieki z przewidywaną specyfikacją poszczególnych modeli.

Model Układ graficzny Jednostki cieniuące Jednostki Xe Pamięć wideo Intel Arc A310 Intel ACM-G11 512 4 4 GB GDDR6 64-bit Intel Arc A380 Intel ACM-G11 1024 8 6 GB GDDR6 96-bit Intel Arc A580 Intel ACM-G10 2048 16 8 GB GDDR6 128-bit Intel Arc A750 Intel ACM-G10 3072 24 12 GB GDDR6 192-bit Intel Arc A770 Intel ACM-G10 4096 32 8 GB GDDR6 256-bit Intel Arc A770 Intel ACM-G10 4096 32 16 GB GDDR6 256-bit

Modele Arc A310 i A380 będą zaliczać się do niższego segmentu. Dużo ciekawiej zapowiadają się modele Arc A580, A750 i A770 (ostatni podobno pojawi się w dwóch wariantach pamięci VRAM), które zaoferują lepsze osiągi (w tej serii nie powinniśmy jednak oczekiwać konkurencji dla topowych modeli GeForce i Radeon). Realna wydajność kart pozostaje tajemnicą. Na podstawie dotychczasowych przecieków z benchmarków, raczej nie powinniśmy oczekiwać rewelacji.

Kiedy premiera kart graficznych Intel Arc dla komputerów?

Na premierę kart będziemy musieli poczekać. Co prawda modele z serii Arc 300 mają zadebiutować już w drugim kwartale, ale początkowo będą one sprzedawane tylko w Chinach. Wydajniejsze modele z serii Arc 500 i 700 pojawią się w okresie letnim, ale początkowo będą one dostępne tylko dla firm składających gotowe zestawy komputerowe.

Źródło: Intel, VideoCardz