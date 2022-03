Długo musieliśmy czekać na premierę kart graficznych Intela, ale w końcu się doczekaliśmy! Producent jednak początkowo zaprezentował mobilne układy graficzne, które najdą zastosowanie w laptopach dla graczy.

Intel wprowadza karty graficzne Arc z generacji Alchemist - to modele zaprojektowane z myślą o graczach, które będą konkurować z układami GeForce i Radeon.

Karty graficzne Intel Arc oferują wsparcie dla DirectX 12 Ultimate, a także autorskiej technologii skalowania obrazu Intel XeSS.

Jako pierwsze na rynku zadebiutują karty graficzne dla laptopów. Producent przygotował pięć modeli - w pierwszej kolejności do sprzedaży trafią konstrukcje z podstawowymi układami Arc 3.

Pierwsze laptopy z układami graficznymi Arc 3 już trafiły do przedsprzedaży. Na początku lata mają do nich dołączyć konstrukcje z wydajniejszymi modelami Arc 5 i Arc 7.

Premiera kart graficznych Intela była zapowiadana już jakiś czas temu i na pewno było to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w branży. Nie ma się jednak czemu dziwić. Intel po dłuuugiej nieobecności ponownie wchodzi na rynek układów graficznych dla graczy i ma zamiar konkurować z dużo bardziej doświadczonymi firmami Nvidia i AMD.

Jakich modeli możemy się spodziewać?

Karty graficzne Intel Arc Alchemist

Jako pierwsze na rynku debiutują układy graficzne z generacji Alchemist (architektura Xe HPG). Intel opracował dwa układy graficzne: ACM-G10 i ACM-G11, które wykonano w 6-nanometrowej litografii TSMC.

W słabszym układzie ACM-G11 zastosowano 8 bloków Xe (1024 jednostki ALU) i 8 jednostek RT, a w wydajniejszym ACM-G10 już 32 bloków Xe (4096 jednostek ALU) i 32 jednostki RT. Obydwa układy komunikują się za pomocą magistrali PCI-Express 4.0.

Warto zwrócić uwagę na architekturę procesorów graficznych Układ graficzny został podzielony na bloki Xe, z których każdy dysponuje 128 jednostkami FP32 oraz pojedynczym rdzeniem RT i 16 rdzeniami Intel XMX (Intel Xe Matrix Extensions)

Układy graficzne są w pełni zgodne z DirectX 12 Ultimate, a więc zapewniają wsparcie dla technologii ray tracing, variable rate shading, mesh shading i sampler feedback. Intel zastosował też autorską technologię XeSS (Xe Super Sampling), czyli nowe rozwiązanie odpowiedzialne za skalowanie obrazu. Niestety producent nie ujawnił tutaj żadnych nowych szczegółów ponad ostatnie informacje z targów GDC 2022. Pierwsze gry z obsługą XeSS mają pojawić się na początku lata (początkowo w 20 tytułach, wśród nich m.in. Tomb Raider, Grid Legends, Ghostwire Tokyo, Death Stranding i Hitman 3).

Wbudowany silnik multimedialny oferuje sprzętowe wsparcie dla H.264, H.265, VP9 i AV1. Układy graficzne Alchemist oferują wsparcie dla interfejsu DisplayPort 1.4a (i gotowość do DisplayPort 2.0) oraz HDMI 2.0b. Zabrakło natomiast wsparcia dla HDMI 2.1, które jest obsługiwane przez modele GeForce RTX 3000 (Ampere) i Radeon RX 6000 (RDNA 2).

Specyfikacja kart graficznych Intel Arc

Producent przygotował pięć układów graficznych Arc Alchemist, które znajdą zastosowanie w różnych segmentach laptopów. Seria Arc 3 to podstawowe modele, a w przyszłości planowana jest premiera średnio wydajnej serii Arc 5 i high-endowej Arc 7.

Jako pierwsze na rynku debiutują modele Arc A350M i A370M, które oferują odpowiednio 6 i 8 bloków Xe (768 i 1024 jednostki ALU). Układy graficzne wyposażono w 4 GB pamięci GDDR6 64-bit o przepustowości 112 GB/s. Warto też zwrócić uwagę na niewielki pobór mocy – ma on wynosić odpowiednio 25 – 35 W oraz 35 – 50 W.

W lato mają do nich dołączyć kolejne, wydajniejsze układy. Model Arc A550M został wyposażony w układ graficzny z 24 blokami Xe (2048 ALU) i 8 GB pamięci GDDR6 128-bit. Jeszcze lepiej prezentują się modele Arc A730M i A770M – znajdziemy tutaj odpowiednio 24 bloki Xe (3072 ALU) i 32 bloki Xe (4096 ALU), a także 12 GB pamięci GDDR6 192-bit i 16 GB pamięci GDDR6 256-bit. Musimy się jednak liczyć z wyraźnie wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Model Intel Arc A350M Intel Arc A370M Intel Arc A550M Intel Arc A730M Intel Arc A770M Układ graficzny Intel ACM-G11 Intel ACM-G11 Intel ACM-G10 Intel ACM-G10 Intel ACM-G10 Bloki Xe 6 8 16 24 32 Jednostki ALU 768 1024 2048 3072 4096 Jednostki TMU 48 64 128 192 256 Jednostki ROP 16 16 64 96 128 Jednostki RT 6 8 16 24 32 Jednostki XMX 96 128 256 384 512 Taktowanie GPU (bazowe) 1150 MHz 1550 MHz 900 MHz 1100 MHz 1650 MHz Pamięć VRAM 4 GB GDDR6 64-bit 4 GB GDDR6 64-bit 8 GB GDDR6 128-bit 12 GB GDDR6 192-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 14 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 112 GB/s 112 GB/s 256 GB/s 384 GB/s 512 GB/s TDP 25-35 W 35-50 W 60-80 W 80-120 W 120-150 W

Wydajność kart graficznych Intel Arc

Producent póki co ujawnił tylko wydajność słabszego układu graficznego Arc A370M. Jeśli jednak liczyliście na gorące porównanie do modeli Nvidii czy AMD… to jednak musicie obejść się smakiem. Intel zestawił nową kartę ze zintegrowanym układem graficznym z procesora Core i7-1280P (Alder Lake-P).

Na co możemy liczyć?

Cóż, szału nie ma. Intel chwali się, że model A370M oferuje lepszą wydajność od „integry” i ogólnie da się na nim pograć w mniej wymagające tytuły w rozdzielczości 1080p. WOW! Cóż za zaskoczenie ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Ciekawostką jest możliwość połączenia zintegrowanego układu graficznego z samodzielną kartą graficzną. Dzięki technologii DeepLink można tutaj uzyskać znaczny przyrost wydajności – w zależności od zastosowania od 30% do nawet 140%.

Kiedy laptopy z kartami graficznymi Intela?

Pierwsze laptopy z układami Intel Arc 3 zostały zaprezentowane i niedługo będą dostępne w przedsprzedaży – będą to głównie smukłe, lekkie konstrukcje w cenach od 899 dolarów. Wśród nich mają być modele ASUS, Dell, HP, Lenovo i Samsung. Konstrukcje z wydajniejszymi układami Intel Arc 5 i Arc 7 pojawią się na początku lata.

Jak wypadną nowe karty? Prezentacja producenta raczej nie zdradziła zbyt wielu informacji (śmiało można powiedzieć, że świetnie wpisuje się ona w powiedzenie "z wielkiej chmury mały deszcz"), więc będziemy musieli sami przetestować nowy sprzęt. Oczywiście o ile rzeczywiście coś pojwi się na rynku, bo "mocarna" specyfikacja układów Arc 3 może nie być zbyt interesująca dla graczy (a więc też producentów). Wszyscy przecież pamiętamy grafikę Iris Xe MAX, która raczej nie spotkała się ze zbyt dużym zainteresowaniem.

Źródło: Intel, ComputerBase