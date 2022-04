Czekacie na premierę kart graficznych Intel Arc dla komputerów stacjonarnych? Jeśli tak, to mamy nowe informacje – w sieci pojawiły się pierwsze testy topowej konstrukcji producenta.

Za nami premiera mobilnych kart graficznych Intel Arc dla laptopów, która nie wzbudziła zbyt dużego entuzjazmu. Wiele osób czeka jednak na prezentację modeli dla komputerów stacjonarnych.

Jakiś czas temu producent pochwalił się limitowaną edycją karty, która ma zainteresować graczy i entuzjastów. Jakiej wydajności możemy się po niej spodziewać?

Testy karty graficznej Intel Arc A770

W bazie benchmarka Geekbench pojawiły się wpisy ujawniające wydajność karty Intel Arc A770, czyli najpewniej topowej konstrukcji dla komputerów stacjonarnych.

Karta została wyposażona w układ graficzny Intel Arc ACM-G10 z 512 jednostkami wykonawczymi EU (4096 procesorów strumieniowych) i 32 jednostkami Xe RT oraz 16 GB pamięci GDDR6 256-bit. Testy przeprowadzono zaś na platformie z procesorem Intel Core i5-9600K.

Wyniki w benchmarku Geekbench nie wyglądają zbyt imponująco. Karta Intel Arc A770 osiąga tutaj 85585 punktów, co można porównać do modelu Nvidia GeForce RTX 2070 (czyli średniowydajnej konstrukcji z poprzedniej generacji). Bardzo podobne wyniki oferował tajemniczy model Intel Arc, o którym pisaliśmy w lutym. Warto jednak zaznaczyć, że mówimy o typowo syntetycznym teście. Osiągi w grach, a więc to co powinno nas interesować najbardziej, póki są tajemnicą.

Na koniec pozostało przypomnieć, że premiera kart graficznych Intel Arc dla komputerów stacjonarnych została zaplanowana na lato. Wtedy też powinniśmy poznać dokładną specyfikację, wydajność i ceny nowych konstrukcji.

Źródło: Geekebench