Karty graficzne Intel Arc miały tchnąć powiew świeżości na rynku sprzętu i zwiększyć konkurencję skupioną między modelami Nvidii i AMD. Jeśli czekaliście na premierę kart dla komputerów, to… jeszcze będziecie musieli poczekać.

Premiera kart graficznych Intel Arc to niekończąca się epopeja opóźnień i problemów. Mobilne układy niby zadebiutowały na początku roku, ale póki co na próżno ich szukać w laptopach (co miało być spowodowane problemami z oprogramowaniem i zaburzonymi łańcuchami dostaw).

Jeśli myśleliście, że inaczej będzie z kartami dla desktopów to byliście w błędzie. Firma Intela jakiś czas temu potwierdziła, że wprowadzenie modeli dla komputerów stacjonarnych zostało zaplanowane na drugi kwartał tego roku. Tak przynajmniej wygląda teoria, bo na sprzedaż będziemy musieli poczekać jeszcze dłużej.

Karty graficzne dla komputerów stacjonarnych miały zadebiutować w drugim kwartale. Niby tak, ale... jednak nie

Premiera kart graficznych Intel Arc opóźniona

Lisa Pearce, wiceprezes i dyrektor generalna Intel Visual Compute Group, wyjawiła więcej szczegółów o premierze kart dla komputerów stacjonarnych. W drugim kwartale zadebiutują najsłabsze modele kart (Arc 3), ale tylko w Chinach. Początkowo będą one dostępne dla producentów gotowych zestawów komputerowych, ale później powinny pojawić się w sprzedaży detalicznej.

Dlaczego karty początkowo będą dostępne w Chinach? Producent zasłania się, że chodzi o blisko położoną produkcję i duży popyt na azjatyckim rynku, więc będzie to najlepsze miejsce na premierę sprzętu. Tłumaczenie wydaje się… mało wiarygodne.

Na wydajniejsze modele z serii Arc 5 i Arc 7 będziemy musieli poczekać jeszcze dłużej – w lato mają one być dostępne dla producentów gotowych zestawów komputerowych (już na całym świecie), a w późniejszym terminie trafią do sprzedaży detalicznej.

Wygląda więc na to, że Intel ma poważne problemy z wprowadzeniem nowych kart. Co prawda producent twierdzi, że rozłożenie premiery w czasie pozwoli skuteczniej obsługiwać klientów, ale takie tłumaczenie zapewne nie będzie interesować potencjalnych klientów – ci pewnie niedługo stracą cierpliwość i będą woleli wybrać sprzęt Nvidii lub AMD (a tutaj spodziewamy się całkowicie nowych konstrukcji).

Źródło: Intel