Procesory Intel Rocket Lake zbliżają się coraz większymi krokami. Na oficjalną premierę i recenzje musicie jeszcze trochę poczekać, ale niektórym już teraz udało się kupić jeden model z nowej serii.

Niedawno pisaliśmy o pierwszej ofercie sprzedaży procesora Intel Core i7-11700K. Okazuje się, że sklep nie tylko ma procesory na stanie, ale też zaczął je sprzedawać klientom – mamy zatem pierwsze testy, które ujawniają wydajność finalnej wersji układu.

Intel Core i7-11700K – specyfikacja procesora

Core i7-11700K to prawie najwydajniejszy przedstawiciel generacji Rocket Lake - docelowo ma on zastąpić model Core i7-10700K z generacji Comet Lake.

Układ został wyposażony w 8 rdzeni/16 wątków, które pracują z taktowaniem 3,6 – 5,0 GHz. Jednostka cechuje się odblokowanym mnożnikiem, więc można ją jeszcze podkręcić.

Oprócz tego producent przewidział po 512 KB pamięci podręcznej drugiego poziomu (L2) na rdzeń, 16 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3), dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 i zintegrowaną grafikę Intel Xe. Nowością jest również obsługa PCI-Express 4.0 (do dyspozycji oddano 20 linii).

Jednostka cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 125 W. Limity mocy są takie same, jak w przypadku poprzedniej generacji - limit długotrwały (PL1) to 125 W, ale krótkotrwały (PL2) to już 250 W.

Model Intel Core i7-10700K Intel Core i7-11700K* Intel Core i9-11900K* Generacja

(Mikroarchitektura/litografia) Comet Lake-S

(Skylake / 14 nm) Rocket Lake-S

(Cypress Cove / 14 nm) Rocket Lake-S

(Cypress Cove / 14 nm) Rdzenie/wątki 8/16 8/16 8/16 Taktowanie bazowe 3,7 GHz 3,6 GHz 3,5 GHz Taktowanie Turbo Boost 2.0 5,1 GHz 5,0 GHz 5,3 GHz Pamięć L2 8x 256 KB 8x 512 KB 8x 512 KB Pamięć L3 16 MB 16 MB 16 MB Kontroler pamięci DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) Układ graficzny UHD 630 Xe Xe Linie PCIe 16x PCIe 3.0 20x PCie 4.0 20x PCie 4.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TDP 125 W 125 W 125 W Cena 1500 złotych ??? ??? * specyfikacja nieoficjalna

Core i7-11700K w teorii oferuje podobną specyfikacją do poprzednika, ale nowszy model bazuje na udoskonalonej mikroarchitekturze.

Testy procesora Intel Core i7-11700K

Co prawda procesory (oficjalnie) mają trafić do sprzedaży dopiero za jakiś czas, ale niektórzy przedpremierowo kupili model Core i7-11700K i pochwalili się jego wynikami wydajności.

Warto jednak zaznaczyć, że sprzęt wymaga jeszcze dopracowania oprogramowania płyty głównej, więc wyniki należy traktować jako poglądowe (wyniki po premierze mogą się nieznacznie różnić).

Na jaką wydajność możemy liczyć? Nowy procesor uzyskuje w benchmarku Cinebench R20 600 punktów w teście jednordzeniowym i 5749 punktów w teście wielordzeniowym.

Wychodzi więc na to, że Core i7-11700K oferuje znaczną poprawę osiągów względem poprzednika (w teście wielordzeniowym układ zbliża się do 10-rdzeniowego/20-wątkowego Core i9-10900K lub konkurencyjnego 8-rdzeniowego/16-wątkowego Ryzen 7 5800X).

Cinebench R23 dał pogląd dotyczący możliwości podkręcania - przy standardowych zegarach wyniki wynoszą tutaj odpowiednio 1552 punkty dla testu jednordzeniowego i 14 884 punkty dla testu wielordzeniowego. Po zwiększeniu taktowania do 5,0 GHz na wszystkich rdzeniach wynik wielordzeniowy wzrósł do 16 207 punktów (czyli o jakieś 9%).



Samsung SSD 980 PRO 500GB - wydajność dysku SSD po podłączeniu do PCI-Express 4.0 x4



Samsung PM9A1 2 TB - wydajność dysku SSD po podłączeniu do PCI-Express 4.0 x4



Seagate FireCuda 520 2 TB - wydajność dysku SSD po podłączeniu do PCI-Express 4.0 x4

To jednak nie wszystko! Użytkownicy sprawdzili również możliwości kontrolera PCI-Express 4.0 – jak widać na screenach powyżej, nowy procesor nie ma problemów z obsługą szybkich dysków SSD pod PCIe 4.0 x4.

Intel Core i7-11700K – nowy hit dla graczy?

Wygląda więc na to, że nowa generacja procesorów Intela przyniesie znaczną poprawę wydajności. Czy Core i7-11700K okaże się hitem? Poprawa osiągów wskazuje, że będzie to ciekawy model dla graczy. Wiele jednak będzie zależeć od jego ceny i dostępności. Pozostaje więc czekać do oficjalnej premiery.

