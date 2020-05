Intel Core i9-10900K i Intel Core i5-10600K – testujemy dwa nowe procesory dla graczy, które mają zagrozić konkurencyjnym modelom AMD Ryzen 3000. Jak będzie w praktyce? Przekonajmy się!

W końcu są! Testujemy najnowsze procesory Intel dla graczy – 10-rdzeniowy model Core i9-10900K i 6-rdzeniowy Core i5-10600K. Przekonajmy się, czy 10. generacja Core jest strzałem w dziesiątkę, czy... strzałem w kolano.

Sytuacja na rynku procesorów jest coraz ciekawsza dla klientów, ale coraz trudniejsza dla Intela. Obserwujemy agresywną ofensywę AMD, które przejmuje coraz więcej udziałów na rynku CPU, a w dużych sklepach z elektroniką często wyprzedza konkurenta w ilości sprzedawanych układów. Jak odeprzeć atak konkurencji? Jasna sprawa - wprowadzić nowe, lepsze produkty.

No i stało się - pod koniec kwietnia Intel oficjalnie zaprezentował procesory Core 10. generacji o nazwie kodowej Comet Lake-S... o których przed premierą było wiadomo naprawdę sporo (pierwsze przecieki o układach Core 10. generacji pojawiły się dobre półtorej roku temu!). Pytanie, czy wiemy o nich wszystko i – co chyba najważniejsze – czy rzeczywiście mają one szansę zagrozić AMD.

Co nowego w procesorach Intel Core 10. gen?

Zacznijmy od tego, że nowa generacja procesorów Intela… wcale nie jest taka nowa. Intel ma problemy z wdrożeniem nowej technologii, więc nadal mamy do czynienia z mikroarchitketurą Skylake, która została wprowadzona w 2015 roku (przy okazji premiery modeli o tej samej nazwie kodowej). Proces technologiczny teoretycznie nadal jest ten sam – 14 nm, ale producent stopniowo ulepsza technologię, oznaczając ją kolejnymi „+”, więc właściwie mamy tutaj do czynienia z 14 nm +++.

„Niebiescy” postanowili konkurować w inny sposób. Skoro nie można poprawić wydajności nową mikroarchitekturą i niższą litografią, procesory 10. generacji (Comet Lake-S) oferują więcej rdzeni/wątków i pracują z wyższymi taktowaniami względem wcześniejszych modeli 9. generacji (Coffee Lake-S).

Core i9 – 8 rdzeni/16 wątków → 10 rdzeni/20 wątków

Core i7 – 8 rdzeni/8 wątków → 8 rdzeni/16 wątków

Core i5 – 6 rdzeni/6 wątków → 6 rdzeni/12 wątków

Core i3 – 4 rdzenie/4 wątki → 4 rdzenie/8 wątków

Jeżeli liczyliście na modernizację komputera ze starszą platformą, niestety musimy Was zmartwić - nowa generacja procesorów wymaga też nowych płyt głównych LGA 1200 (które są też znacznie droższe od starych modeli LGA 1151). Jest jednak pewien plus zmiany platformy, bo, według niepotwierdzonych informacji, modele Z490 i H470 będą wspierać także kolejną generację procesorów – modele Core 11. generacji (Rocket Lake-S), korzystające już z nowej mikroarchitektury. Takiej zgodności nie zaoferują jednak tańsze płyty z chipsetem B460 i H410.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Kontroler pamięci Pamięć L3 Grafika TDP OC Cena Core i9-10900K 10/20 3,7/5,3 GHz* DDR4-2933 20 MB UHD 630 125 W TAK $488 Core i9-10900KF 10/20 3,7/5,3 GHz* DDR4-2933 20 MB - 125 W TAK $472 Core i9-10900 10/20 2,8/5,2 GHz* DDR4-2933 20 MB UHD 630 65 W NIE $439 Core i9-10900F 10/20 2,8/5,2 GHz* DDR4-2933 20 MB - 65 W NIE $422 Core i7-10700K 8/16 3,8/5,1 GHz DDR4-2933 16 MB UHD 630 125 W TAK $374 Core i7-10700KF 8/16 3,8/5,1 GHz DDR4-2933 16 MB - 125 W TAK $349 Core i7-10700 8/16 2,9/4,8 GHz DDR4-2933 16 MB UHD 630 65 W NIE $323 Core i7-10700F 8/16 2,9/4,8 GHz DDR4-2933 16 MB - 65 W NIE $298 Core i5-10600K 6/12 4,1/4,8 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 125 W TAK $262 Core i5-10600KF 6/12 4,1/4,8 GHz DDR4-2666 12 MB - 125 W TAK $237 Core i5-10600 6/12 3,3/4,8 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE $213 Core i5-10500 6/12 3,1/4,5 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE $192 Core i5-10400 6/12 2,9/4,3 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE $182 Core i5-10400F 6/12 2,9/4,3 GHz DDR4-2666 12 MB - 65 W NIE $157 Core i3-10320 4/8 3,8/4,6 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 65 W NIE $154 Core i3-10300 4/8 3,7/4,4 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 65 W NIE $143 Core i3-10100 4/8 3,6/4,3 GHz DDR4-2666 6 MB UHD 630 65 W NIE $122 Pentium Gold G6600 2/4 4,2/ - GHz DDR4-2666 4 MB UHD 630 58 W NIE $86 Pentium Gold G6500 2/4 4,1/ - GHz DDR4-2666 4 MB UHD 630 58 W NIE $75 Pentium Gold G6400 2/4 4,0/ - GHz DDR4-2666 4 MB UHD 610 58 W NIE $64 Celeron G5920 2/2 3,5/ - GHz DDR4-2666 2 MB UHD 610 58 W NIE $52 Celeron G5900 2/2 3,4/ - GHz DDR4-2666 2 MB UHD 610 58 W NIE $42 *maksymalny zegar dostępny w trybie Turbo Velocity Boost

Generacja Comet Lake-S obejmuje całą gamę procesorów – począwszy od budżetowych jednostek Celeron i Pentium Gold, przez wydajne Core i3 i Core i5, a skończywszy na topowych Core i7 i Core i9. Ceny nowych modeli mogą być zaskoczeniem - choć sugerowana stawka w dolarach jest taka sama, to ceny w polskich sklepach jednak są wyższe (w przypadku niektórych modeli nawet dużo wyższe).

Jak zatem wypadają nowe procesory? Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, sprawdziliśmy dwa modele z nowej serii – Core i9-10900K i Core i5-10600K.

Intel Core i9-10900K - specyfikacja procesora

Core i9-10900K to topowy przedstawiciel nowej generacji. Układ został wyposażony w 10 rdzeni i 20 wątków (o 2 rdzenie i 4 wątki więcej względem poprzednika - modelu Core i9-9900K). Bazowe taktowanie wynosi 3,7 GHz, ale może ono przyspieszyć - w trybie Turbo Boost 2.0 nawet do 5,1 GHz, w trybie Turbo Boost 3.0 Max do 5,2 GHz, a w trybie Turbo Velocity Boost (gdy temperatury nie przekraczają 70° C) aż do 5,3 GHz. Przy obciążeniu wszystkich rdzeni Boost wynosi 4,9 GHz.

Oprócz tego przewidziano dwukanałowy kontroler pamięci DDR4 z natywną obsługą modułów o taktowaniu 2933 MHz (więc nieco szybszy niż u poprzednika), po 256 KB pamięci podręcznej drugiego poziomu na rdzeń i 20 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu. Standardowa wersja została wyposażona w zintegrowany układ graficzny UHD Graphics 630 (jest to ta sama jednostka co w modelach 8. i 9. generacji), ale na rynku pojawi się też bliźniaczy, tańszy model 10900KF bez grafiki.

Model Intel Core i9

9900K Intel Core i9

10900 Intel Core i9

10900KF Intel Core i9

10900K AMD Ryzen 9

3900X Generacja Coffee Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Matisse

Zen 2 / 7 nm Rdzenie/wątki 8/16 10/20 10/20 10/20 12/24 Taktowanie 3,6 GHz 2,8 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz 3,8 GHz Maksymalne taktowanie Boost 5,0 GHz 5,2 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz 4,6 GHz Pamięć L2 8x 256 KB 10x 256 KB 10x 256 KB 10x 256 KB 12x 512 KB Pamięć L3 16 MB 20 MB 20 MB 20 MB 64 MB Kontroler pamięci DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) Układ graficzny UHD 630

(350 - 1200 MHz) UHD 630

(350 - 1200 MHz) - UHD 630

(350 - 1200 MHz) - Linie PCIe 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 24x PCIe 4.0 Odblokowany mnożnik TAK NIE TAK TAK TAK TDP 95 W 65 W 125 W 125 W 105 W Cena 2500 zł 2400 zł 2600 zł 2700 zł 2100 zł

Core i9-10900K ma u nas kosztować około 2700 złotych, ale za "stówkę" mniej można dorwać wersję 10900KF. Najbliższym konkurentem AMD jest więc Ryzen 9 3900X za 2100 złotych - dysponuje on większą liczbą rdzeni/wątków, oferuje wsparcie dla PCI-Express 4.0, ale nie ma zintegrowanej grafiki.

Intel Core i9-10900K - podkręcanie procesora

Core i9-10900K, w odróżnieniu od Core i9-10900, wyróżnia się odblokowanym mnożnikiem, więc można go dodatkowo podkręcić. Do ilu?

Nasz egzemplarz udało się przyspieszyć do 5,1 GHz na wszystkich rdzeniach, ale wymagało to zwiększenia napięcia zasilającego do 1,35 V, co poskutkowało znacznym wzrostem generowanego ciepła (na platformie z chłodzeniem be quiet! Silent Loop 280 układ osiągał 90 stopni Celsjusza). Do uzyskania częstotliwości 5,2 GHz konieczne było zwiększenie napięcia do około 1,4 V, a wtedy, przy mocnym obciążeniu, układ osiągał już 100 stopni Celsjusza i spowalniał.

Jak wygląda kwestia odpromiennika ciepła? Tutaj mamy dobrą wiadomość - w wersjach z odblokowanym mnożnikiem jest on lutowany, więc powinien lepiej transferować ciepło z krzemowego jądra do chłodzenia. Nowe procesory to też kilka usprawnień przy podkręcaniu, ale nie są one tak istotne z punktu widzenia zwykłego użytkownika (wprowadzono możliwość wyłączania HT dla każdego rdzenia, usprawniono krzywą taktowania/napięcia i dodano możliwość podkręcania magistrali DMI).

Specyfikacja procesora Intel Core i5-10600K

Drugi przetestowany przez nas procesor – Core i5-10600K to typowy „średniak”. Układ został wyposażony w 6 rdzeni/12 wątków, które pracują z bazowym taktowaniem 4,1 GHz i 4,8 GHz w trybie Turbo Boost (przy obciążeniu wszystkich rdzeni jest to 4,5 GHz). W odróżnieniu od Core i9 i Core i7 producent nie zastosował technologii Turbo Boost 3.0 Max i Turbo Velocity Boost.

Taktowanie kontrolera pamięci nie uległo zmianie względem poprzedniej generacji - nadal jest to 2666 MHz. Oprócz tego udostępniono 6x 256 KB pamięci podręcznej L2 i 12 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3. Jest też zintegrowana grafika – UHD Graphics 630.

Model Intel Core i5

9600K Intel Core i5

10600 Intel Core i5

10600KF Intel Core i5

10600K AMD Ryzen 7

3700X Generacja Coffee Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Matisse

Zen 2 / 7 nm Rdzenie/wątki 6/6 6/12 6/12 6/12 8/16 Taktowanie 3,7 GHz 3,3 GHz 4,1 GHz 4,1 GHz 3,6 GHz Maksymalne taktowanie Boost 4,6 GHz 4,8 GHz 4,8 GHz 4,8 GHz 4,4 GHz Pamięć L2 6x 256 KB 6x 256 KB 6x 256 KB 6x 256 KB 8x 512 KB Pamięć L3 9 MB 12 MB 12 MB 12 MB 32 MB Kontroler pamięci DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) Układ graficzny UHD 630

(350 - 1150 MHz) UHD 630

(350 - 1200 MHz) - UHD 630

(350 - 1200 MHz) - Linie PCIe 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 24x PCIe 4.0 Odblokowany mnożnik TAK NIE TAK TAK TAK TDP 95 W 65 W 125 W 125 W 65 W Cena 1000 zł 1200 zł 1300 zł 1450 zł 1400 zł

Core i5-10600K zastępuje model Core i5-9600K, ale jest od niego znacznie droższy – w polskich sklepach przyjdzie nam za niego zapłacić jakieś 1450 złotych (150 zł taniej można znaleźć wersję bez „integry” - 10600KF). 10600K jest zatem konkurentem dla modelu Ryzen 7 3700X, który oferuje więcej rdzeni/wątków, obsługuje PCI-Express 4.0, cechuje się niższym TDP, ale nie ma iGPU (podobnie jak 10600KF).

Podkręcanie Intel Core i5-10600K

Core i5-10600K też oferuje odblokowany mnożnik (w odróżnieniu od Core i5-10600), co można wykorzystać do przetaktowania jednostki. Na jaki potencjał OC można liczyć?

Potencjał jest całkiem niezły – nasz procesor podkręcił się do 5,0 GHz przy napięciu Vcore 1,35 V. Ograniczeniem okazała się stabilność i temperatura (chłodzenie wodne be quiet! Silent Loop 280 przy mocnym obciążeniu pozwalało schłodzić układ do 90 stopni Celsjusza).

Platforma testowa

Testy procesorów przeprowadziliśmy na platformie z płytą główną Gigabyte Z490 Vision G, pamięciami Patriot Viper Steel 2x 8 GB DDR4 3200 MHz CL16 (działały one z nominalną częstotliwością kontrolera pamięci - w przypadku Core i9-10900K taktowanie obniżyliśmy do 2933 MHz, a w przypadku Core i5-10600K do 2666 MHz) i kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition. Do chłodzenia układów wykorzystaliśmy zestaw AiO be quiet! Silent Loop 280.

Platforma działała pod obsługą systemu Windows 10 Home 64-bit (1909). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki dla chipsetu Intel Chipset Software Installation Utility V10.1.18295.8201 i Intel Management Engine Interface V1952.14.0.1470, a dla karty graficznej sterowniki Nvidia GeForce Game Ready Driver 445.87 WHQL.

Testy wydajności: renderowanie

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 9111 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 7138 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 6321 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 4936 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 4878 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 3725 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 3605 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 3591 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 2622

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 538 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 527 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 521 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 517 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 509 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 504 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 501 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 483 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 479

Blender – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 385 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 504 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 628 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 712 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 714 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 994 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 1007 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 1023 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 1436

Nowe modele Intela są zauważalnie wydajniejsze od poprzedników, ale do konkurencji AMD jeszcze im daleko. Uwagę zwracają bardzo dobre osiągi 10900K w teście pojedynczego wątku - jest to nowy lider naszego zestawienia.



Nowe procesory na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie do wcześniejszych modeli, ale korzystają z nowej podstawki LGA 1200

Testy wydajności: kompresja i szyfrowanie

7zip 19.00 - kompresja/dekompresja (ocena)

[MIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 128470 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 108912 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 86645 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 79887 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 62879 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 59931 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 53982 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 52021 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 39477

VeraCrypt 1.23 Hotfix2 - AES (mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 12,7 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 11,3 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 10,9 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 10,7 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 10,6 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 10,6 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 9,7 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 9,1 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 6,5

W teście kompresji/dekompresji ponownie widać dużą stratę do modeli AMD, ale w teście szyfrowania sytuacja wygląda dużo lepiej - Core i5-10600K osiąga niewiele gorszy wynik od Ryzena 7 3700X, a Core i9-10900K pokonuje nie tylko Ryzena 9 3900X, ale też dużo droższego 3950X.

Obydwa modele wyróżniają się odblokowanym mnożnikiem, więc można je podkręcić

Testy wydajności: renderowanie i konwersja wideo

DaVinci Resolve 16 (beta) - renderowanie wideo 4K

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 117 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 122 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 124 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 127 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 148 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 163 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 177 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 180 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 245

HandBrake - konwersja wideo 4K (H.265)

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 167 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 203 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 241 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 270 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 297 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 324 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 348 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 359 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 430

Renderowanie i konwersja wideo to kolejne konkurencje, gdzie modele Intela niestety przegrywają z konkurentami AMD (Core i5-10600K jest gorszy nawet od dużo tańszego Ryzena 5 3600).



Core i9-10900K to topowy przedstawiciel nowej serii

Testy wydajności: 3DMark Time Spy i Fire Strike

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 9573 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 9489 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 9243 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9070 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 8970 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 8797 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 8713 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 8715 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 8324

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik testu procesora

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 12892 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 12348 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 11521 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9996 Intel Core i9 9900K 9868 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 7891 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 7649 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 7013 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 5833

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 26465 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 23487 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 23232 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 22958 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 22920 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 21955 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 21546 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 21339 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 19921

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik testu procesora

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 32817 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 30624 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 29435 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 24909 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 24835 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 19941 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 19227 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 18680 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 13763

W benchmarku 3DMark sytuacja wygląda ciekawiej. Warto tutaj zwrócić uwagę na wyniki odpowiadające za wydajność procesora - Core i9-10900K w starszym teście (Fire Strike) pokonuje Ryzena 9 3900X, a w nowszym (Time Spy) przegania nawet droższego Ryzena 9 3950X. Słabszy z testowanych modeli - Core i5-10600K nie wypada tak dobrze, bo może się równać co najwyżej z dużo tańszym Ryzenem 5 3600.

Testy wydajności: Gry (Full HD)

Jesteśmy w trakcie aktualizacji bazy - niebawem dodamy do porównania wyniki ze starszych modeli Intel Core 9. generacji.

Far Cry 5 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 132

116 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 130

108 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 128

105 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 126

103 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 121

95 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 119

94 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 118

92 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 118

92 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 108

84

Wiedźmin 3 - 1920 x 1080 Uber (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 162

147 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 146

130 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 144

123 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 139

123 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 137

120 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 136

121 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 136

112 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 128

108 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 123

107

Total War: Warhammer II - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 80

55 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 76

52 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 73

51 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 72

50 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 71

50

Hitman 2 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 120

106 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 109

97 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 108

98 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 105

95 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 104

95

Counter Strike: Global Offensive - 1920 x 1080 Wysokie (DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 487

111 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 456

111 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 453

105 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 444

110 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 438

110

Co tu dużo mówić - nowe procesory Intela wymiatają w grach (szczególnie warto tutaj zwrócić uwagę na topowy model Core i9-10900K, który jest nowym liderem w każdym tytule). Brawo!

Testy - pobór energii

Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Intel Core i7-9700K (8C/8T) 41 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 43 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 45 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 46 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 46 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 60 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 64 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 67 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 85

Aplikacja wielowątkowa

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-9600K (6C/6T) 117 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 139 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 161 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 171 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 181 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 212 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 222 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 231 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 340

Gra 3D

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-9600K (6C/6T) 302 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 308 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 326 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 343 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 354 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 354 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 369 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 377 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 393

Pobór mocy nie jest mocną stroną układów niebieskich. Szczególnie słabo to wygląda w przypadku nowego Core i9, który w trybie Turbo Boost ustawia bardzo wysokie napięcia i "pochłania" ponad 300 W mocy!

Testy wydajności (OC): renderowanie

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 10095 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 7720 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 6560 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 5197 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 5194 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 3983 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 3931 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 3792 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 3009

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz* 532 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 524 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 520 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 514 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 514 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz* 502 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz* 501 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz* 500 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 485 *taktowanie niższe niż przy standardowych ustawieniach

Blender – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 350 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 466 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 536 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 677 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 702 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 916 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 941 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 964 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 1266

Nowe Intele zyskują po podkręceniu (odpowiednio 17% i 9%), ale nadal trudno im konkurować w renderowaniu z modelami AMD - Core i5-10600K oferuje podobne osiągi do Ryzena 5 3600, a Core i9-10900K wypada zauważalnie gorzej od Ryzena 9 3900X.



Core i5-10600K reprezentuje średni segment nowej serii - do dyspozycji oddano 6 rdzeni i 12 wątków

Testy wydajności (OC): kompresja i szyfrowanie

7zip 19.00 - kompresja/dekompresja (ocena)

[MIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 132010 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 111976 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 86645 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 81335 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 65193 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 60086 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 57616 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 54812 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 43694

VeraCrypt 1.23 Hotfix2 - AES (mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 12,7 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 11,5 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 11,3 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 11 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 10,9 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10,6 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 9,9 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 9,8 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 7,5

W teście 7zip nowe procesory Intela ponownie mocno ustępują konkurencji. Inaczej to wygląda w teście szyfrowania - Core i5-10600K pokonuje nawet Ryzena 9 3900X, a Core i9-10900K topowego Ryzena 9 3950X.

Testy wydajności (OC): renderowanie i konwersja wideo

DaVinci Resolve 16 (beta) - renderowanie wideo 4K

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 116 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 117 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 124 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 127 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 146 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 157 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 167 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 169 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 218

HandBrake - konwersja wideo 4K (H.265)

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 158 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 190 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 220 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 258 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 286 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 303 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 330 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 337 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 388

Wyniki wydajności w teście renderowania i konwersji wideo nie wygląda zbyt optymistycznie - modele Core i5-10600K i Core i9-10900K okazują się dużo słabsze od konkurentów.

Testy wydajności (OC): 3DMark Time Spy i Fire Strike

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 9670 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 9424 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 9269 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 9239 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 9026 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 8851 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 8826 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 8784 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 8478

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik testu procesora

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 12931 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 12584 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 12045 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 10278 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10193 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 8310 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 8138 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 7296 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 6389

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 25627 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 23813 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 23292 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 23044 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 22892 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 22469 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 22332 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 22329 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 21139

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik testu procesora

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 34315 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 30840 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 30794 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 26748 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 25322 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 21990 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 20369 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 20132 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 15562

Jak wygląda sytuacja w 3DMarku po podkręceniu? Składowa odpowiedzialna za CPU pokazuje, że Core i9-10900K okazuje się wydajniejszy od konkurencyjnego 12-rdzeniowego/24-wątkowego Ryzena 9 3900X, a w nowszym teście też od 16-rdzeniowego/32-wątkowego Ryzena 9 3950X. W przypadku Core i5-10600K sytuacja wygląda słabiej, bo nie potrafi on dogonić 8-rdzeniowego/16-wątkowego Ryzena 7 3700X.

Testy wydajności (OC): Gry (Full HD)

Jesteśmy w trakcie aktualizacji bazy - niebawem dodamy do porównania wyniki ze starszych modeli Intel Core 9. generacji.

Far Cry 5 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 134

118 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 132

111 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 131

109 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 130

105 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 127

103 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 122

94 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 119

92 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 116

90 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 110

85

Wiedźmin 3 - 1920 x 1080 Uber (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 163

144 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 149

133 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 145

124 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 141

125 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 141

118 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 138

120 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 136

121 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 131

112 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 124

108

Total War: Warhammer II - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 83

58 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 79

55 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 74

51 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 74

51 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 72

50

Hitman 2 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 122

110 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 110

97 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 109

98 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 108

97 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 106

98

Counter Strike: Global Offensive - 1920 x 1080 Wysokie (DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 490

112 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 453

102 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 450

111 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 450

108 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 445

111

Jak wygląda sytuacja w grach po podkręceniu? Bez większego zaskoczenia - nowe Intele bez problemu pokonują "czerwoną" konkurencję.

Testy (OC) - pobór energii po podkręceniu

Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 51 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 54 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 55 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 56 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 72 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 74 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 78 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 89 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 107

Aplikacja wielowątkowa

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 165 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 178 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 200 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 220 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 235 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 259 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 275 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 310 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 341

Gra 3D

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 317 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 335 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 350 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 359 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 362 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 377 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 383 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 391 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 396

Podkręcenie zegarów pozwala poprawić osiągi o kilka-kilkanaście procent w niektórych scenariuszach. Jak wygląda tutaj kwestia poboru mocy? W przypadku Core i5-10600K wiąże się to też ze znacznym wzrostem odczytów, ale w wydajniejszym modelu - Core i9-10900K pobór mocy nawet spadł (co zapewne jest spowodowane niższymi napięciami dla OC względem stanu Turbo).

Intel Core 10. gen, czyli brak zaskoczenia

I jak, zaskoczeni nowymi Intelami? Bo my nie za bardzo. Jeżeli czytacie nasze newsy, to wiecie, że o wszystkich najważniejszych informacjach pisaliśmy jeszcze przed premierą jednostek. Niestety, potwierdziły się nie tylko pozytywne zapowiedzi, ale też złe doniesienia.

Generacja Comet Lake-S to ewolucja wcześniejszej konstrukcji. Nadal mamy do czynienia ze starą mikroarchitekturą, ale producent za to kusi większą liczbą rdzeni/wątków – w modelu Core i9-10900K udostępniono aż 10 rdzeni i 20 wątków (w poprzednim modelu z tego segmentu było 8/16), a w Core i5-10600K jest już 6 rdzeni i 12 wątków (wcześniej 6/6). O modernizacji starej platformy możecie jednak zapomnieć, bo przy okazji konieczna jest zmiana płyty głównej na model z podstawką LGA 1200.

Zmiany przełożyły się na wyraźny wzrost wydajności względem poprzedników. Szczególnie dobrze wypada wydajność w grach – nowa „i-dziewiątka” bez wątpienia jest najlepszym procesorem do gamingu, a nowa „i-piątka” jest od niej niewiele gorsza. Problem jednak w tym, że w typowo procesorowych zastosowaniach nowe Intele nadal ustępują konkurentom AMD – Core i9-10900K często okazuje się słabszy od Ryzena 9 3900X, a Core i5-10600K od Ryzena 7 3700X.

Jeżeli standardowe osiągi okażą się niewystarczające, producent przewidział możliwość podkręcenia układów. Na jaki przyrost wydajności można liczyć? Core i9-10900K w sprzyjających scenariuszach przyspiesza o jakieś 17%, a Core i5-10600K o 9% (często ten wzrost jest mniejszy). Warto jednak pamiętać, że OC wymaga zastosowania drogiej płyty głównej Z490 i bardzo dobrego chłodzenia (najlepiej wodnego), a przy tym skutkuje znacznym wzrostem poboru mocy.

Komu polecamy (a komu nie) nowe procesory Intela?

Czy warto przesiąść się na nową platformę Intela? To zależy. Propozycja „niebieskich” zainteresuje właściwie tylko tych klientów, którzy oczekują możliwie najlepszej wydajności w grach, nie zwracają uwagi na osiągi w procesorowych zastosowaniach, a przy tym mogą wyłożyć sporo kasy na cały komputer. Lepszym wyborem wydają się jednak tańsze modele bez zintegrowanej grafiki – Core i9-10900KF kosztuje jakieś 2600 zł, a Core i5-10600KF około 1300 zł.

Prawda jest taka, że dla wielu potencjalnych klientów nowa propozycja Intela będzie mniej opłacalna od oferty AMD. Warto wspomnieć nie tylko o dużo słabszej wydajności w programach (która może przyćmić tylko trochę lepsze osiągi w grach), ale też gorszym podejściu do samego klienta – nowe układy wymagają wymiany płyty głównej, a zainteresowani podkręcaniem koniecznie muszą kupić drogi model z chipsetem Z490. U konkurencji wygląda to zupełnie inaczej.

Jaka jest zatem recepta na odbicie się "niebieskich"? Konieczne jest nie tylko wydanie nowych, jeszcze bardziej opłacalnych procesorów, ale też zmiana polityki na bardziej prokonsumencką. Tylko takim podejściem Intel może zatrzymać ofensywę AMD (i mamy nadzieję, że stanie się to przy okazji premiery nowych modeli Core 11. generacji).

Intel Core i9-10900K - ocena:

świetna wydajność w grach

świetna wydajność w zastosowaniach jednowątkowych

bardzo dobra wydajność w zastosowaniach wielowątkowych

odblokowany mnożnik - możliwość podkręcenia

lutowany odpromiennik ciepła

zintegrowana grafika UHD Graphics 630

w wielowątkowych zastosowaniach wypada gorzej od konkurencji

wymaga nowej płyty głównej LGA 1200

do podkręcania wymagana droga płyta Z490

wysokie temperatury po OC

bardzo wysoki pobór mocy

dla graczy jest mniej opłacalny niż model Core i9-10900KF

80%4,0/5

Intel Core i5-10600K - ocena:

bardzo dobra wydajność w grach

całkiem niezła wydajność w zastosowaniach wielowątkowych

odblokowany mnożnik - możliwość podkręcenia

lutowany odpromiennik ciepła

zintegrowana grafika UHD Graphics 630

w wielowątkowych zastosowaniach wypada gorzej od konkurencji

wymaga nowej płyty głównej LGA 1200

do podkręcania wymagana droga płyta Z490

wysokie temperatury po OC

wysoki pobór mocy po OC

mało opłacalna cena...

...a dla graczy i tak bardziej opłacalny jest model Core i5-10600KF

70%3,5/5

