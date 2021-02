Czekacie na nowe procesory Intela? Na premierę jednostek przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Pewnie niedługo, bo do sklepów już trafiają dostawy sprzętu.

Procesory Intel Core 11. gen (Rocket Lake) zostały zapowiedziane już w ubiegłym roku. Patrząc na zainteresowanie, na pewno jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku (zwłaszcza wśród graczy).

Nowe jednostki korzystają z usprawnionej mikroarchitektury, która ma przełożyć się na znaczny wzrost wydajności. Dodatkowo możemy oczekiwać nowych funkcji – na szczególną uwagę zasługuje zintegrowana grafika z generacji Xe, a także wsparcie dla PCI-Express 4.0 i USB 3.2 Gen2x2.

Intel Core i7-11700K już dostępny w sprzedaży

Wprawdzie do premiery układów Rocket Lake pozostało jeszcze trochę czasu (ta ma nastąpić w przyszłym miesiącu), ale procesory już trafiają do sprzedaży.

Niemiecki sklep Mindfactory opublikował na swojej stronie ofertę przedsprzedaży modelu Core i7-11700K. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie zdjęcie opakowania jednostki – to potwierdzenie, że sprzęt jest fizycznie dostępny, a handlarze tylko czekają na „zielone światło” na rozpoczęcie sprzedaży.

Specyfikacja procesora Intel Core i7-11700K

Jeżeli czytacie nasze newsy, to specyfikacja procesora Core i7-11700K nie powinna być dla Was tajemnicą. Układ oferuje 8 rdzeni i 16 wątków, które pracują z zegarem 3,6 GHz (w trybie Boost może ono wzrosnąć do 5,0 GHz). Oprócz tego przewidziano dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200, 16 MB pamięci podręcznej L3 oraz zintegrowaną grafikę Xe.

Model Intel Core i7-9700K Intel Core i7-10700K Intel Core i7-11700K* Generacja

(Mikroarchitektura/litografia) Coffee Lake-S

(Skylake / 14 nm) Comet Lake-S

(Skylake / 14 nm) Rocket Lake-S

(Cypress Cove / 14 nm) Rdzenie/wątki 8/8 8/16 8/16 Taktowanie bazowe 3,6 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz Taktowanie Turbo Boost 2.0 4,9 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Pamięć L2 8x 256 KB 8x 256 KB 8x 512 KB Pamięć L3 12 MB 16 MB 16 MB Kontroler pamięci DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) Układ graficzny UHD 630 UHD 630 Xe Linie PCIe 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 20x PCie 4.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TDP 95 W 125 W 125 W Cena 1300 złotych 1500 złotych ??? * specyfikacja nieoficjalna

Układ cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 125 W. Dopisek „K” wskazuje na odblokowany mnożnik - możliwe jest zatem dodatkowe podkręcenie jednostki (konieczne do tego jest wykorzystanie płyty głównej Z590 lub Z490).

Jakiś czas temu pisaliśmy też o testach procesora Core i7-11700K w przedprodukcyjnej wersji.

