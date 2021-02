AMD Ryzen 7 PRO 5750G

Desktopowe procesory AMD Ryzen 5000G zbliżają się coraz większymi krokami. Niektórzy jednak już teraz mają dostęp do nowych układów – w sieci pojawiły się przecieki na temat modelu Ryzen 7 PRO 5750G.

Modele Ryzen 5000G mają oferować podobną specyfikację do modeli Ryzen 5000H - producent połączył tutaj rdzenie Zen 3 oraz układ graficzny Vega (procesory są produkowane w 7-nanometrowej litografii).

Tym razem mamy jednak do czynienia z jednostkami montowanymi w gnieździe AM4, które znajdą zastosowanie w komputerach stacjonarnych (modele Ryzen 5000H to układy przeznaczone do laptopów).

Ryzen 7 PRO 5750G – pierwsze przecieki o procesorze

Co prawda firma AMD jeszcze nie zapowiedziała procesorów Ryzen 5000G, ale niektórzy już mają dostęp do przedprodukcyjnych wersji układów. Na jednym z chińskich forów pojawiły się przecieki dotyczące próbki inżynieryjnej modelu Ryzen 7 PRO 5750G (oznaczonej jako 100-000000263).

Ryzen 7 PRO 5750G został wyposażony w 8 rdzeni/16 wątków – przy napięciu 1,47 V udało się je podkręcić do 4,8 GHz, co przełożyło się na 660,8 i 6897 punktów w teście CPU-Z (wynik można porównać do modelu Ryzen 7 5800X pracującego ze standardowymi zegarami).

Nie jest to koniec potencjału na podkręcanie, bo po zwiększeniu napięcia do 1,5 V procesor mógł pracować z zegarem 4,9 GHz. Ustawienia nie były w pełni stabilne (podobno można pograć w mniej wymagające gry), a zwiększenie napięcia skutkowało znacznym wzrostem temperatur.

Ryzen 7 PRO 5750G nie ma też problemu z obsługą szybkich pamięci RAM. Maksymalnie udało się „wycisnąć” 4133 MHz (i to na płycie głównej ASUS ROG Crosshair VII Hero (WiFi) z nie najnowszym chipsetem AMD X470).

Co prawda jeszcze nie wiadomo kiedy procesory Ryzen 5000G zadebiutują na rynku, ale pojawianie się przecieków może sugerować, że premiera zbliża się coraz większymi krokami. Nie wiadomo jednak czy będą one dostępne w sprzedaży detalicznej (poprzednia seria - Ryzen 4000G była dostępna tylko dla firm składających gotowe zestawy komputerowe).

Źródło: Baidu

Zobacz więcej o procesorach: