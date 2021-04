Do ilu da się podkręcić procesor Intel Core i9-11900K? Okazuje się, że przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych metod chłodzenia można uzyskać bardzo wysokie taktowania.

Core i9-11900K to najwydajniejszy procesor z nowej generacji intel Rocket Lake. Jednostka w domowych warunkach nie oferuje zbyt wysokiego potencjału na podkręcanie (nam udało się uzyskać 5,1 GHz), ale profesjonalni overclockerzy potrafią wycisnąć ze sprzętu naprawdę imponujące wyniki. Potwierdził to zespół współpracujący z firmą ASUS Republic of Gamers.

Ekstremalne podkręcanie Intel Core i9-11900K na ciekłym helu

Próby bicia rekordu podkręcania Core i9-11900K podjęli się overclockerzy Sam, Shamino, Safedisk, Elmor i Massman. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie wykorzystane chłodzenie – entuzjaści wykorzystali do tego celu ciekły hel (procesor zmrożono do temperatury -220 stopni Celsjusza, co pozwoliło zaaplikować dużo wyższe napięcie zasilające).

Po długich godzinach boju udało się zwiększyć taktowanie procesora z domyślnych 5300 MHz do 7307 MHz. Warto podkreślić, że wynik został ustanowiony przy wszystkich aktywnych rdzeniach i wątkach (co prawda nieco lepszy rezultat udało się uzyskać overclockerom współpracującym z firmą Gigabyte, ale tylko przy aktywnych 3 rdzeniach/3 wątkach).

Poniżej możecie zobaczyć nagranie z bicia rekordu taktowania (do obsługi całej aparatury wymagane jest kilka osób).

Uzyskany wynik należy traktować jako ciekawostkę (nie jest możliwy do uzyskania w domowych warunkach, a na dodatek nie był w jakikolwiek sposób stabilny). Mimo wszystko rezultat robi wrażenie - to pokaz możliwości ekstremalnych overclockerów (i odpowiedniej selekcji procesorów :-) ).

Źródło: HWBot, YouTube @ ElmorLabs

Zobacz więcej o procesorach: