Procesory AMD Ryzen 5000 spotkały się z pozytywnym odbiorem recenzentów, a przy okazji mocno namieszały na rynku komputerów do gier. Okazuje się, że nowa generacja układów wcale nie jest wolna od wad – odkryto tutaj lukę bezpieczeństwa.

Układy Ryzen 5000 korzystają z nowej architektury Zen 3, która podnosi poprzeczkę w kwestii wydajności, a przy okazji poprawia bezpieczeństwo jednostek. Wygląda jednak na to, że inżynierom nie udało się ustrzec przez wszystkimi niebezpieczeństwami.

Luka bezpieczeństwa w procesorach Ryzen 5000

Nowa generacja procesorów zawiera szereg mechanizmów, które mają na celu poprawę wydajności obliczeń. Jedną z nich jest technika Predictive Store Forwarding (PSF), która odpowiada za predykcję wyniku obciążenia i wykonywaniu dalszych instrukcji na tym założeniu. Można zatem powiedzieć, że mamy do czynienia z ulepszoną funkcją Store to Load Forwarding (STLF).

Ostatnio producent odkrył, że funkcja zawiera lukę bezpieczeństwa, którą może doprowadzić do niepoprawnej predykcji, co w teorii można wykorzystać do przeprowadzenia ataku. AMD podkreśla jednak, że ryzyko ataku wykorzystującego funkcje PSF jest prawdopodobnie niskie. Szczegóły znajdziecie w tym dokumencie.

Warto dodać, że producent przygotował już odpowiednie poprawki bezpieczeństwa dla jądra Linuxa, które pozwolą włączać lub wyłączać funkcje spekulacyjne. Serwis Phoronix przeprowadził testy, które sprawdzają wpływ poprawki PSF na wydajność komputera w różnych zastosowaniach – różnica w zasadzie jest na granicy błędu pomiarowego.

Źródło: ExtremeTech, AMD, Phoronix

