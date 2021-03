Testujemy topowy procesor Intel Core 11. generacji. Czy Core i9-11900K rzeczywiście okaże się najwydajniejszym modelem do gier? Jak wypada w innych zastosowaniach?

4,5/5

Premiera procesorów Intel Core 11. generacji niewątpliwie była jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sprzętowej branży. Po kilku latach odgrzewania kotletów odświeżania architektury, producent wprowadził całkowicie nową konstrukcję o nazwie kodowej Rocket Lake-S, która ma tchnąć powiew świeżości na rynku desktopów, a przy okazji stawić czoła konkurencyjnym modelom Ryzen 5000. Czy rzeczywiście jest tak, jak mówi producent? Nadszedł czas, by powiedzieć „sprawdzam”.

Co nowego w procesorach Intel Rocket Lake-S?

Szczegóły na temat nowej generacji procesorów opisaliśmy w newsie z (papierowej) premiery układów. Główne zmiany można streścić w kilku punktach:

Nowa mikroarchitektura Cypress Cove (do 19% wzrostu współczynnika IPC względem starej mikroarchitektury Skylake)

Natywne wsparcie dla pamięci DDR4-3200

Nowy zintegrowany układ graficzny na bazie architektury Xe-LP

Obsługa nowych koderów/dekoderów wideo i interfejsu HDMI 2.0 HBR3

Obsługa Intel Deep Learning Boost / VNNI

Wsparcie dla PCI-Express 4.0 (20 linii transmisyjnych)

Usprawnione funkcje podkręcania

Wsparcie dla technologii Resizable BAR

Nowa seria płyt głównych z serii 500

Kompatybilność ze starszymi płytami głównymi LGA 1200 (H470 i Z490)

Do naszej redakcji dotarły dwa procesory z nowej generacji - w tym artykule skupimy się na topowym modelu Core i9-11900K, a w drugim tekście opisaliśmy wrażenia z testów Core i5-11600K (czyli „średniaka” dla szerszego grona odbiorców). Celowo pominęliśmy też testy zintegrowanej grafiki (na nie też przyjdzie czas).

Specyfikacja procesora Intel Core i9-11900K

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, Core i9-11900K to topowy przedstawiciel generacji Rocket Lake-S. Specyfikacja procesora jednak może Was trochę zdziwić, bo oferuje on „tylko” 8 rdzeni i 16 wątków. Mamy zatem do czynienia z regresem w porównaniu do poprzedników (modele Core i9 z 10. generacji oferowały 10 rdzeni/20 wątków).

Kolejne zmiany dotyczą zegarów. Bazowe taktowanie procesora wynosi 3,5 GHz, ale w trybie Thermal Velocity Boost może ono chwilowo wzrosnąć do 5,3 GHz (tylko przy obciążeniu maksymalnie dwóch rdzeni i pod warunkiem, że utrzymuje on temperaturę nie wyższą niż 70 stopni Celsjusza). W modelach Core i9 K/KF wprowadzono też funkcję Adaptive Boost Technology, dzięki której procesor na wszystkich rdzeniach może chwilowo przyspieszyć do 5,1 GHz.

Istotną kwestię odgrywają tutaj limity mocy. Co prawda współczynnik TDP wynosi 125 W, ale specyfikacja procesora określa krótkotrwały limit mocy (PL2) aż na 251 W - domyślnie jest on ustawiony na 56 sekund (Tau). Cóż, nie powinniśmy więc oczekiwać niskiego poboru mocy.

Model Intel Core i9 10900K/KF Intel Core i7-11700K/KF Intel Core i9-11900K/KF AMD Ryzen 9 5900X Generacja Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Rocket Lake-S

Cypress Cove / 14 nm Rocket Lake-S

Cypress Cove / 14 nm Vermeer

Zen 3 / 7 nm Rdzenie/wątki 10/20 8/16 8/16 12/24 Taktowanie 3,7 GHz 3,6 GHz 3,5 GHz 3,7 GHz Maksymalne taktowanie Boost 5,3 GHz 5,0 GHz 5,3 GHz 4,8 GHz Pamięć L2 10x 256 KB 8x 512 KB 8x 512 KB 12x 512 KB Pamięć L3 20 MB 16 MB 16 MB 2x 32 MB Kontroler pamięci DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) Układ graficzny UHD 630 / BRAK UHD 750 / BRAK UHD 750 / BRAK BRAK Linie PCIe 16x PCIe 3.0 20x PCIe 4.0 20x PCIe 4.0 24x PCIe 4.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK TDP 125 W 125 W 125 W 105 W Cena 2150 / 1900 zł 2000 / 1900 zł 2700 / 2600 zł ~4000 zł

(problemy z dostępnością)

Core i9-11900K kosztuje 2700 złotych, więc znacznie więcej niż jego poprzednik - Core i9-10900K (szczególnie, że ten ostatnio mocno potaniał). Taniej można dorwać model Core i9-11900KF bez zintegrowanej grafiki… lub po prostu Core i7-11700K/KF, które oferują tyle samo rdzeni/wątków, ale pracują z niższymi zegarami.

Konkurentem „i-dziewiątki” teoretycznie jest Ryzen 9 5900X. W praktyce dostępność procesora jest mocno ograniczona i albo jest dostępny w mocno zawyżonej cenie albo nie można go kupić w ogóle. W takiej sytuacji bliżej mu będzie do modelu Ryzen 7 5800X, który kosztuje około 2000, ale niestety nie mieliśmy go pod ręką, by sprawdzić jego wydajności.

Podkręcanie procesora Intel Core i9-11900K

Intel Core i9-11900K wyróżnia się odblokowanym mnożnikiem, a zatem można go podkręcić. Na jaki potencjał możemy liczyć?

Co prawda wykorzystana przez nas płyta główna jeszcze korzystała z niedopracowanej wersji oprogramowania i miała problem z zarządzaniem napięciami, ale ostatecznie udało nam się wycisnąć 5,1 GHz na wszystkich rdzeniach (oczywiście przy wyłączonych limitach mocy).

Problem jednak w tym, że procesor na chłodzeniu Arctic Liquid Freezer II 420 osiągał temperatury w okolicach 90 Stopni Celsjusza (a mówimy o najwydajniejszym zestawie AiO, który może się równać z podstawowymi układami LC).

W nowych procesorach wprowadzono także zmiany w obsłudze kontrolera RAM. W modelach Core i9 K/KF producent gwarantuje, że będzie on działał w trybie synchronicznym (Gear 1) do 3200 MHz, ale dla wyższych taktowań ma przełączać się w tryb asynchroniczny (Gear 2) z dzielnikiem 1:2. Mamy zatem do czynienia z podobną sytuacją, jak w układach AMD Ryzen.

Do ilu można podkręcić pamięć RAM na Core i9-11900K? Pod tym względem sprzęt nas nieco rozczarował - maksymalnie udało nam się osiągnąć 3600 MHz (powyżej tej wartości kontroler obniżał taktowanie, co w praktyce przekładało się na spadek wydajności). Liczymy, że nowe oprogramowanie do płyty zwiększy tę granicę co najmniej do 4000 MHz.

Platforma testowa

Testy procesora Intel Core i9-11900K przeprowadziliśmy na nowej platformie, która nie powinna ograniczać osiągów sprzętu (wykorzystaliśmy m.in. bardzo wydajną kartę graficzną GeForce RTX 3080).

Testowany procesor. Intel Core i9-11900K to topowy model z generacji Rocket Lake-S. Układ został wyposażony w 8 rdzeni/16 wątków o taktowaniu 3,5 - 5,3 GHz. Jednostka pracowała z zalecanymi ustawieniami dotyczącymi limitów mocy (PL1 125W, PL2 251W, Tau 56s) z aktywną technologią Adaptive Boost Technology.

Do chłodzenia procesora wykorzystaliśmy zestaw Arctic Liquid Freezer II 420, a więc jedno z najwydajniejszych chłodzeń AiO dostępnych na rynku. Za konstrolę obrotów odpowiadała płyta główna.

Za podstawę platformy testowej posłużyła nam płyta główna ASUS ROG Maximus XIII Hero (BIOS 0610). Konstrukcja wyróżnia się mocną sekcją zasilania, bogatym zestawem portów oraz efektownym designem.

Dwukanałowy zestaw pamięci ADATA XPG Spectrix D60G o pojemności 16 GB. Na potrzeby testów ograniczyliśmy je do 3200 MHz CL16-18-18-36 (standardowe ustawienia) i 3600 MHz CL16-18-18-36 (testy po podkręceniu).

ADATA XPG SX8200 PRO to popularny nośnik, który posłużył nam jako dysk systemowy. Konstrukcja korzysta z interfejsu PCI-Express 3.0 x4, a jej osiągi sięgają 3500 MB/s.

Zasilacz be quiet! Dark Power 12 750W to high-endowy model, który bez problemu poradzi sobie z nowoczesnymi komputerami. Jednostka wyróżnia się bardzo wysoką sprawnością energetyczną (80 PLUS Titanium).

Testy procesora Intel Core i9-11900K

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 21652 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 18486 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 15265 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 12614 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 11206 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 11159

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (8C/16T) 1674 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 1630 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 1560 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 1529 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 1367 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 1306

Blender Classroom

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 296 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 339 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 471 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 499 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 582 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 598

Corona 1.3 Benchmark

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 59 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 72 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 89 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 108 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 116 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 122

V-ray Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 24388 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 19694 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 16874 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 13453 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 12647 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 12346

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 182 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 213 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 241 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 258 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 292 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 310

Testy procesorowe nie powinny być dla nas zaskoczeniem - 8-rdzeni Core i9-11900K nie ma szans w starciu z 12-rdzeniowymi modelami konkurencji. Nowa jednostka Intela odnosi honorowe zwycięstwo w wydajności pojedynczego rdzenia.

3DMark Time Spy (wynik ogólny)

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 16528 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 16412 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 16281 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 15702 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 15278 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 15016

3DMark Time Spy CPU

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (8C/16T) 13023 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 12600 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 11753 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9923 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 9206 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 8319

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (8C/16T) 86

64 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 81

61 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 81

56 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 79

56 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 70

51 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 63

46

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 708

190 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 682

184 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 623

174 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 545

163 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 528

154 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 518

150

Wolfenstein: Youngblood (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 267

194 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 260

190 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 251

183 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 240

181 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 209

164 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 198

162

Watch Dogs: Legion (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (8C/16T) 107

85 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 105

84 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 104

83 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 104

83 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 100

74 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 98

73

Horizon Zero Dawn (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (8C/16T) 131

78 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 128

74 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 128

78 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 127

74 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 127

72 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 124

75

Jak wypada Core i9-11900K w grach? Dużo tutaj zależy od konkretnego tytułu - w Cyberpunku, Watch Dogs: Legion i Horizon Zero Dawn nieznacznie pokonał modele konkurencji, ale w Counter-Strike: Global Offensive i Wolfenstein: Youngblood lepsze okazały się Ryzeny.

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 134 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 149 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 194 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 210 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 212 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 326

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 368 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 420 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 423 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 452 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 468 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 502

Pobór mocy nie jest najmocniejszą stroną nowej i-dziewiątki - procesor charakteryzuje się ogromnym zapotrzebowaniem na energię (i to przy standardowych ustawieniach).

Testy procesora Intel Core i9-11900K po podkręceniu

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 23896 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 20209 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 16419 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 13384 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 12399 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 12223

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz* 1620 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 1616 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz* 1560 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 1557 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz* 1305 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz* 1281 *taktowanie niższe niż przy standardowych ustawieniach

Blender Classroom

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 273 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 311 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 396 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 475 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 531 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 540

Corona 1.3 Benchmark

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 55 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 68 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 81 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 103 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 108 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 111

V-ray Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 26386 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 21389 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 18471 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 13685 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 13619 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 13453

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 175 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 195 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 213 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 240 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 267 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 278

Testy po podkręceniu zegarów nie przyniosły niespodzianki. Core i9-11900K nadal nie ma szans w starciu z 12-rdzeniowymi modelami konkurencji.

3DMark Time Spy (wynik ogólny)

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 16665 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 16648 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 16428 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 15853 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 15751 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 15241

3DMark Time Spy CPU

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 13157 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 13154 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 12287 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10421 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 10032 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 8823

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 90

62 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 88

63 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24C) @ 4,7 GHz 85

62 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 82

61 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 72

54 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 65

47

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 714

168 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 708

194 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 668

177 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 632

177 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 536

156 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 532

156

Wolfenstein: Youngblood (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 274

203 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 271

206 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 262

187 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 262

201 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 221

172 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 212

170

Watch Dogs: Legion (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 109

86 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 108

87 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 105

84 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 104

84 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 102

77 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 100

75

Horizon Zero Dawn (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 131

79 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 130

78 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 126

76 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 124

74 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 124

77 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 124

73

Jak wyglądają zależności między procesorami po podkręceniu zegarów i zwiększeniu taktowania pamięci RAM do 3600 MHz? Właściwie bez niespodzianek. Intel ponownie wygrywa w Cyberpunku, Watch Dogs: Legion i Horizon Zero Dawn. W pozostałych tytułach lepiej wypadają modele AMD.

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 165 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 177 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 232 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 265 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 302 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 390

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 392 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 428 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 432 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 495 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 510 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 5,1 GHz 560

Pobór mocy po podkręceniu? Może lepiej nie komentujmy tego...

Intel Core i9-11900K - z dużej chmury mały deszcz

Testy topowego procesora Intel Rocket Lake-S już za nami, więc pora na kilka słów podsumowania. Prawdę mówiąc mamy mieszane uczucia – z jednej strony po latach oczekiwania w końcu otrzymaliśmy całkowicie nową konstrukcję, ale z drugiej nasze oczekiwania nie zostały do końca zaspokojone.

Procesory Rocket Lake-S wprowadzają nową mikroarchitekturę, która ma przekładać się nawet na 19% wzrostu współczynnika IPC względem poprzedniej mikroarchitektury. Dodatkowo możemy liczyć na obsługę PCI-Express 4.0, nowy, wydajniejszy układ graficzny i oficjalne wsparcie dla funkcji Resizable BAR. Co więcej, producentowi udało się tego dokonać przy zachowaniu kompatybilności z obecnymi płytami głównymi Z490 i H470 (szkoda, że takiego wsparcia nie oferują tańsze modele H410 i B460).

Core i9-11900K niestety nie wypada jakoś rewelacyjnie - powiedzmy sobie jasno, że to dosyć specyficzna jednostka „niebieskich”. Producent zdecydował się ograniczyć liczbę rdzeni/wątków, co oczywiście ma przełożenie na wydajność w procesorowych zastosowaniach – procesor zbiera tęgie lanie od 12-rdzeniowych modeli Ryzen 9. Praktycznie nie ma zastosowania, w którym „i-dziewiątka” mogłaby nawiązać walkę z modelami konkurencji.

Nieco lepiej wygląda sytuacja w grach, aczkolwiek na pewno nie możemy tutaj mówić o nowym królu wydajności – dużo tutaj zależy od konkretnego tytułu (są gry, w których 11900K wypada rewelacyjnie, ale są też gry, gdzie lepsze okazują się Ryzeny). Sytuacji nie ułatwia fakt ograniczenia wsparcia dla szybkich pamięci RAM, które do tej pory były sporym atutem jednostek Intela.

Mogłoby się wydawać, że dodatkową zaletą Core i9-11900K jest odblokowany mnożnik, dzięki czemu można pokombinować z samodzielnym podkręcaniem i podniesieniem osiągów. W praktyce możliwości OC są bardzo ograniczone i bez konkretnego chłodzenia lepiej się za to nie zabierać (a i tak musimy się liczyć z bardzo wysokim poborem energii elektrycznej).

Na koniec cena – Core i9-11900K kosztuje około 2700 złotych. Czy to dużo? Cóż, sytuacja na rynku podzespołów jest zwariowana i trudno jednoznacznie ocenić sprzęt na tle konkurencji, bo ceny Ryzena 9 5900X obecnie są mocno zawyżone (jeżeli da się go kupić to za 4000 złotych). Mimo wszystko bardziej opłacalną propozycją wydaje się Core i9-11900KF (bez zintegrowanej grafiki) lub Core i7-11700K / 11700KF (z taką samą liczbą rdzeni, ale z niższymi zegarami).

Wypuszczenie modeli Rocket Lake-S wygląda na ruch na przeczekanie, aby móc czymkolwiek konkurować z AMD. Warto bowiem przypomnieć, że pod koniec roku Intel ma wydać całkowicie nowe modele Alder Lake-S, które wprowadzą prawdziwą rewolucję na rynku PC-tów... a przynajmniej mamy taką nadzieję.

Intel Core i9-11900K - ocena końcowa:

bardzo dobra wydajność w grach

świetna wydajność w zastosowaniach jednowątkowych

wsparcie dla PCI-Express 4.0

nowy zintegrowany układ graficzny UHD 750 (Xe)

kompatybilność z dotychczasowymi płytami głównymi Z490 i H470

wydajność w procesorowych zastosowaniach dużo słabsza niż u konkurenta

bardzo wysoki pobór mocy

bardzo wysokie temperatury po OC

śladowe możliwości podkręcania

ograniczenia przy obsłudze szybkich pamięci RAM

nieopłacalny na tle Core i9-11900KF, Core i7-11700K i Core i7-11700KF

80% 4,0/5

