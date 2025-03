Intel zapowiada procesory Core Ultra 300. Co wprowadzą modele Panther Lake?

Intel pracuje nad nową generacją procesorów przeznaczonych do laptopów. Układy Core Ultra 300 mają wprowadzić sporo interesujących innowacji, a ich zapowiedź ma nastąpić jeszcze w tym roku. Jest na co czekać?

Intel po cichu pracuje nad nowymi generacjami procesorów, a wiele informacji na ten temat wciąż pozostaje owianych tajemnicą. Podczas niedawnej konferencji w Chinach poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące planów związanych z nową generacją mobilnych procesorów z serii Core Ultra 300 o nazwie kodowej Panther Lake. To ważne informacje, bo takie układy mają zastąpić obecne jednostki Core Ultra 200 (Arrow Lake) i będą napędzać nadchodzące laptopy.

Nowa generacja procesorów do laptopów

Według wcześniejszych zapowiedzi, modele Core Ultra 300 będą bazować na modułowej konstrukcji, która połączy kilka jąder krzemowych. Część z rdzeniami będzie produkowana w nowej litografii Intel 18A z wykorzystaniem tranzystorów RibbonFET i technologii zasilania PowerVia.

Producent szykuje też duże zmiany w architekturze procesorów, które mają przełożyć się na lepsze osiągi. Wiemy, że jednostki Panther Lake mają bazować na hybrydowej architekturze, która połączy dwa typy rdzeni – wydajne Cougar Cove (P-Core) i efektywne Skymont (E-Core). Do tego przewidziano energooszczędne rdzenie (LP Core). Na uwagę zasługuje też zintegrowany układ graficzny na bazie nowej architektury Intel Xe3 (Celestial).

Kiedy nowe procesory?

Intel w minionym tygodniu podczas targów Embedded World 2025 publicznie zaprezentował próbkę inżynieryjną procesora Panther Lake. Na oficjalną zapowiedź jednostek przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Niestety, dłużej niż pierwotnie zapowiadano.



Próbka inżynieryjna procesora Intel Panther Lake zaprezentowana na targach Embedded World 2025 (foto PC Games Hardware)

Podczas jednej z ostatnich konferencji producenta w Chinach zaprezentowano slajd przedstawiający plany wydawnicze nowych jednostek. Warto zwrócić uwagę na informacje o nowej generacji Core Ultra (Panther Lake).

TPS to miara określająca, ile tokenów (części zdań lub słów) model językowy jest w stanie wygenerować lub przetworzyć na sekundę. Wydajność na poziomie 15-20 TPS nadaje się do interaktywnego użytku, np. w chatbotach i aplikacjach dialogowych.

Dowiedzieliśmy się, że nowe procesory mają zostać wprowadzone na rynek w pierwszym kwartale 2026 roku (można podejrzewać, że najprawdopodobniej podczas targów CES 2026). Faza EEP (Early Enablement Program), obejmująca wczesny dostęp dla partnerów oraz prawdopodobnie zapowiedź i prezentację szczegółów technicznych, ma nastąpić wcześniej — zgodnie z zapowiedzią podczas konferencji, przewidziano ją na drugą połowę 2025 r.

Intel wyraźnie koncentruje się na możliwościach nowych procesorów w zakresie obsługi sztucznej inteligencji. Na zaprezentowanym slajdzie pojawiły się informacje, że nowe jednostki zaoferują wydajność na poziomie 15–20 TPS (tokens per second), co powinno umożliwić sprawną obsługę modeli o 1,5, 7, 8, a nawet 14 bilionach parametrów. Producent zapowiada również wsparcie dla ekosystemów OpenVINO, Llama.cpp i Ollama.