Nowość od Diablo Chairs. Uniwersalne biurka z serii X-Tensio

Diablo Chairs poszerza swoją ofertę o nowoczesne biurka z opcją regulowania wysokości – X-Tensio 1400 oraz X-Tensio 1600. Te modele zostały stworzone z myślą o potrzebach zarówno osób pracujących umysłowo, jak i graczach.

Diablo Chairs wprowadza X-Tensio 1400 oraz X-Tensio 1600. Nowe biurka mają łączyć wygodę, innowacyjność i troskę o zdrowie użytkowników. Wygląda na to, że jest to produkt, który może znaleźć się w centrum uwagi nie tylko graczy, ale również szeroko rozumianych pracowników umysłowych.

"Seria biurek X-Tensio doskonale uzupełnia naszą ofertę, ponieważ podobnie jak fotele Diablo Chairs, łączy wygodę, innowacyjność i troskę o zdrowie użytkowników. Praca i gaming na najwyższym poziomie wymagają sprzętu, który dostosowuje się do użytkownika, a nie odwrotnie" – podkreśla Paweł Nowak, właściciel marki Diablo Chairs.

Ergonomia i komfort

Seria X-Tensio została zaprojektowana z myślą o jak największym komforcie użytkowania. Dzięki elektrycznej regulacji wysokości można łatwo zmieniać pozycję z siedzącej na stojącą, co pozytywnie wpływa na zdrowie i pozwala utrzymać lepszą koncentrację – zarówno w czasie pracy, jak i podczas intensywnej rozgrywki.

Biurka wyposażono w cichy mechanizm regulacji, którego działanie nie przekracza 50 dB – oznacza to płynną i niemal bezgłośną zmianę wysokości. Dzięki funkcji System Memory można zapisać ulubione ustawienia, by szybko do nich wracać, a opcja IQ Reminder przypomni o konieczności zmiany pozycji co 30, 40 lub 60 minut.

X-Tensio 1400 i 1600 mają szereg praktycznych rozwiązań, które ułatwiają codzienne użytkowanie:

Uchwyt na słuchawki i miejsce na kubek – dzięki nim najpotrzebniejsze akcesoria masz zawsze pod ręką

Organizer na przewody – pomaga utrzymać porządek i zapobiega plątaniu się kabli

Duży blat z matą Diablo – odporny na zabrudzenia, a przy tym wygodny i przyjemny w użytkowaniu

Wytrzymała konstrukcja – pozwala na obciążenie do 80 kg i dobrze znosi intensywne użytkowanie



X-Tensio 1600

Każdy z modeli występuje w dwóch stylowych wersjach kolorystycznych:

Czarny – elegancki, gamingowy design z charakterystycznymi akcentami Diablo.

– elegancki, gamingowy design z charakterystycznymi akcentami Diablo. Biały – minimalistyczny, nowoczesny wygląd, który pasuje do każdego wnętrza

Cena i dostępność

Nowe modele są dostępne w sprzedaży na oficjalnej stronie Diablo Chairs. Producent wycenia wersję X-Tensio 1400 na 1 097,00 zł. Wersja X-Tensio 1600 została wyceniona przez producenta na 1 197,00 zł.

Źródło: Diablo Chairs