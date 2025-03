Discord wprowadza nowe narzędzie, które umożliwi integrację komunikatora bezpośrednio z grą. Wykorzystując Discord Social SDK, deweloperzy mogą urozmaicić np. rozgrywkę multiplayer.

Co to jest Discord Social SDK? To narzędzie, które pozwoli deweloperom na integrację funkcji społecznościowych Discorda wewnątrz ich gier. Narzędzie jest darmowe, a co najważniejsze, wprowadzone funkcje będą dostępne dla wszystkich graczy, niezależnie od tego, czy posiadają konto na Discord.

Co potrafi Discord Social SDK?

Discord Social SDK obejmuje zintegrowaną listę znajomych, dzięki której można uzyskać dostęp do znajomych z Discorda z poziomu samej gry i w drugą stronę – dzięki tej liście ułatwiony będzie dostęp do znajomych z gry na samym Discordzie. Dodatkowo SDK oferuje linki do zaproszeń, umożliwiając bezpośrednie dołączanie znajomych do drużyny lub lobby.

Funkcje komunikacyjne to m.in. wiadomości międzyplatformowe, pozwalające na kontynuowanie rozmów na komputerze, konsoli i urządzeniach mobilnych. Deweloperzy mogą również powiązać czaty w grze z konkretnymi kanałami na serwerach Discorda oraz zaoferować czat głosowy.

W jakich grach pojawi się Discord Social SDK?

Zestaw jest kompatybilny z C++, Unreal Engine i Unity oraz obsługuje Windows 11+ i macOS. Wsparcie dla konsol oraz urządzeń mobilnych pojawi się wkrótce. Pojawia się obawa o wydajność gier, które będą czerpać z dobrodziejstw Discord Social SDK. Oficjalny komunikat nieco tonuje nastroje:

“Discord Social SDK jest napisany w wydajnym C++, aby był jak najszybszy. Przenosi całą pracę do osobnego wątku jako gra, podczas gdy ładuje i przetwarza dane, które są istotne, aby zminimalizować koszty. Ponadto silnik głosowy jest już używany w kliencie Discord, znanym ze stabilności i jakości.” - czytamy na oficjalnej stronie.

Pierwsi deweloperzy zadeklarowali wprowadzenie Discord Social SDK. Mowa o Theorycraft Games, Facepunch Studios, 1047 Games, Scopely, Mainframe Industries, Elodie Games, Tencent Games i innych.

Źródło: Discord, TechCrunch