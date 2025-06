Intel szykuje mocne uderzenie. Procesory Nova Lake zaoferują nawet 52 rdzenie

Intel przygotowuje nową generację procesorów. Modele o nazwie kodowej Nova Lake mają wyróżniać się większą liczbą rdzeni i rozszerzoną funkcjonalnością. Na ich debiut przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.

Obecna generacja procesorów Intel – Core Ultra 200 (Arrow Lake) – nie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem recenzentów, co przekłada się na ich niewielką popularność wśród klientów.

Wiadomo jednak, że Intel nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejną generacją układów o nazwie kodowej Nova Lake. Nowe jednostki mają szansę wypadać znacznie lepiej – zaoferują większą liczbę rdzeni, lepszą funkcjonalność i potencjalnie istotne usprawnienia względem obecnej serii.

Więcej rdzeni

Intel jeszcze nie ujawnił szczegółów dotyczących specyfikacji nowych jednostek, jednak w sieci zaczęły pojawiać się ciekawe przecieki na ten temat.

Core Ultra 9 - 52 rdzenie (16 P-Core, 32 E-Core, 4 LP-E Core) / 150 W

Core Ultra 7 - 42 rdzenie (14 P-Core, 24 E-Core, 4 LP-E Core) / 150 W

Core Ultra 5 - 28 rdzeni (8 P-Core, 16 E-Core, 4 LP-E Core) / 125 W

Core Ultra 5 - 24 rdzenie (8 P-Core, 12 E-Core, 4 LP-E Core) / 125 W

Core Ultra 5 - 18 rdzeni (6 P-Core, 8 E-Core, 4 LP-E Core) / 125 W

Core Ultra 3 - 16 rdzenie (4 P-Core, 8 E-Core, 4 LP-E Core) / 65 W

Core Ultra 3 - 12 rdzenie (4 P-Core, 4 E-Core, 4 LP-E Core) / 65 W

Użytkownik chi11eddog udostępnił na platformie X specyfikację poszczególnych segmentów wydajnościowych nadchodzących procesorów. Topowe jednostki mają oferować nawet 52 rdzenie – w tym 16 rdzeni P-Core, 32 rdzenie E-Core oraz 4 dodatkowe rdzenie LP E-Core (2-krotnie więcej niż obecne Arrow Lake). Ich współczynnik TDP ma sięgać 150 W, przy czym warto zaznaczyć, że mowa jedynie o wartości TDP – rzeczywisty limit mocy może być znacznie wyższy.

Niedługo później pojawiły się kolejne przecieki. Użytkownik Jaykihn ujawnił, że procesory Nova Lake dla komputerów stacjonarnych (Nova Lake-S) mają natywnie obsługiwać pamięci DDR5-8000. Byłaby to istotna zmiana w porównaniu do obecnych modeli, które wspierają "zaledwie" moduły DDR5-6400.

Co więcej, nowa platforma ma oferować łącznie 36 linii PCI-Express 5.0. Cztery z nich zostaną przeznaczone na komunikację z chipsetem płyty głównej, co oznacza, że użytkownik realnie będzie miał do dyspozycji 32 linie – 16 dla karty graficznej i 16 dla czterech nośników SSD NVMe.

Na premierę trzeba będzie poczekać

Jeśli przedstawione informacje się potwierdzą, nowe procesory Intela zapowiadają się bardzo obiecująco. Zaoferują więcej rdzeni, szybszy kontroler pamięci i bardziej funkcjonalną platformę. Wciąż jednak nie wiadomo, jak przełoży się to na rzeczywistą wydajność w praktycznych zastosowaniach.

Zainteresowani nowymi procesorami będą musieli uzbroić się w cierpliwość – ich premiera spodziewana jest dopiero w 2026 roku. Co istotne, konieczna będzie również wymiana płyty głównej, ponieważ Nova Lake-S ma wykorzystywać nową podstawkę LGA 1954.