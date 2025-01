Intel zapowiada nowe procesory. Nieliczni już mogli je sprawdzić

Intel zapowiada procesory Panther Lake, które trafią do kompaktowych laptopów. Premiera nowych jednostek jest planowana na kolejne miesiące, ale podczas targów CES 2025 producent już zaprezentował pierwsze urządzenia z tymi układami.

Prezentacja mobilnych procesorów Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) była najważniejszym punktem programu producenta podczas targów CES 2025. Intel jednak nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnymi generacjami procesorów. Podczas zamkniętych pokazów zaprezentował również nową generację układów - Core Ultra 300 (Panther Lake), które dopiero mają zadebiutować na rynku.

Nadchodzą procesory Intel Core Ultra 300

Procesory Intel Panther Lake będą produkowane z wykorzystaniem nowej litografii Intel 18A. Nie wiadomo jednak, czy producent zastosuje wyłącznie własną technologię, czy zdecyduje się zlecić produkcję niektórych rdzeni zewnętrznym firmom (podobnie jak w przypadku modeli Lunar Lake i Arrow Lake).

Generacja Panther Lake docelowo ma zastąpić modele Lunar Lake. Można zatem podejrzewać, że zostaną one wydane jako generacja Core Ultra 300V. Nowe układy będą bazować na hybrydowej architekturze, łączącej trzy typy rdzeni: 6 wydajnych rdzeni P-Core (Cougar Cove), 8 energooszczędnych rdzeni E-Core (Skymont) oraz 4 energooszczędne rdzenie LP. Dodatkowo procesory zostaną wyposażone w zintegrowany układ graficzny nowej generacji oparty na architekturze Xe3 (Celestial).

Pierwszy pokaz procesorów Intel Core Ultra 300

Intel, podczas swojej konferencji, potwierdził, że procesory Panther Lake mają zostać wprowadzone na rynek w drugiej połowie 2025 r. Wiadomo jednak, że producent już teraz wysyła partnerom pierwsze próbki układów, by mogli oni zacząć projektować nowe laptopy.



Michelle Johnston Holthaus prezentująca próbkę inżynieryjną procesora Intel Panther Lake wykonaną w litografii Intel 18A

Podczas targów CES 2025 zaproszeni dziennikarze mogli zapoznać się z prototypowymi laptopami i komputerkami z nowymi procesorami Intel Panther Lake (bazującymi na inżynieryjnych wersjach procesorów we wczesnej rewizji A0).



Testowy laptop z inżynieryjną wersją procesora Intel Panther Lake

Redakcja Tom's Hardware miała okazję zapoznać się ze sprzętem. Zaprezentowane urządzenia zostały wyposażone w procesory z 12 rdzeniami CPU i 12 rdzeniami GPU. Układy wyposażono też w jednostkę NPU, jednak jej specyfikacja jeszcze nie została określona.

Zaprezentowane modele działały na wczesnej wersji sterowników, co mocno ograniczało ich funkcjonalność. Redaktorzy mogli jedynie zapoznać się z Menedżerem Zadań, a w stanie bezczynności laptopy wyświetlały jedynie nieruchome obrazy. Mimo to przedpremierowy pokaz działającego sprzętu zrobił spore wrażenie. Pozostaje czekać na rynkową premierę, by móc przetestować urządzenia w praktyce.