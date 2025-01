Nowe procesory do laptopów. Intel zaprezentował modele Core Ultra 200U, Core Ultra 200H i Core Ultra 200HX (Arrow Lake), które w tym roku mają dominować w segmencie mobilnym. Poznaliśmy specyfikację i osiągi jednostek.

Procesory Intel Arrow Lake zadebiutowały jako modele przeznaczone dla komputerów stacjonarnych (seria Core Ultra 200S). Nowa generacja wprowadziła udoskonaloną architekturę, która oferuje wyższą wydajność oraz znacząco lepszą efektywność energetyczną. Mieliśmy okazję przetestować modele Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K i Core Ultra 5 245K.

Producent nie zamierza jednak na tym poprzestać. Podczas targów CES 2025 zaprezentowano kolejne modele dla desktopów, a także wersje stworzone z myślą o laptopach – modele Core Ultra 200U, Core Ultra 200H oraz Core Ultra 200HX. Czego możemy się po nich spodziewać?

Intel Core Ultra 200 - nowe procesory do komputerów

Do wcześniejszych modeli z odblokowanym mnożnikiem (oznaczonych literą „K”) dołączyły standardowe wersje. Układy te mogą zainteresować klientów, którzy nie planują podkręcania sprzętu i szukają bardziej przystępnych cenowo rozwiązań. Wraz z nowymi, tańszymi procesorami na rynku pojawiają się również ekonomiczne płyty główne z gniazdem LGA 1851, wyposażone w chipsety B860 i H810. Ich ceny mają zaczynać się odpowiednio od 99 i 129 dolarów (czyli ok. 500 i 650 zł).

Nowe modele pracują z niższymi taktowaniami i cechują się niższymi limitami mocy, zatem powinny oferować nieco niższe osiągi. Z drugiej strony niższe limity mocy powinny przełożyć się na niższy pobór mocy i mniej generowanego ciepła (a więc też mniejsze wymagania co do chłodzenia).

Naturalnie producent oferuje topowe modele Core Ultra 285, 265(F) i 245. Ciekawostką są jednak słabsze jednostki Core Ultra 5 235 i Core Ultra 5 225(F), które mają powalczyć w niższym segmencie cenowym. Docelowo powinny one konkurować z popularnym modelem AMD Ryzen 5 9600X.

Nowe procesory do laptopów

Procesory Arrow Lake trafią również do laptopów. Intel przygotował modele Core Ultra 200U przeznaczone dla Ultrabooków, Core Ultra 200H przeznaczone do wydajnych i kompaktowych laptopów, oraz Core Ultra 200HX, dedykowane laptopom gamingowym i mobilnym stacjom roboczym.

Intel Core Ultra 200U

Modele Core Ultra 200U to najsłabsze jednostki, które trafią do lekkich i kompaktowych laptopów (docelowo powinny one plasować się poniżej modeli Core Ultra 200V z generacji Lunar Lake).

Intel przygotował cztery modele na bazie architektury Arrow Lake, które oferują 12 rdzeni i grafikę Intel Graphics. Jednostki cechują się limitami mocy na poziomie 10-28 W, więc sprawdzą się w lekkich i kompaktowych laptopach.

Warto zauważyć, że producent przy okazji przygotował też modele Core 200U (bez dopisku Ultra). Oznaczenia są podobne, jednak są to konstrukcje bazujące na starej, słabszej architekturze Raptor Lake.

Intel Core Ultra 200H

Modele Core Ultra 200H znajdą zastosowanie w wydajniejszych laptopach dla graczy i twórców treści. Docelowo takie konstrukcje powinny być dostępne jeszcze na początku pierwszego kwartału 2025 r.

W ofercie producenta znajdziemy pięć modeli. Maksymalnie możemy liczyć na 16 rdzeni (6 rdzeni P-Core, 8 rdzeni E-Core i 2 rdzenie LPE-Core) i grafikę Intel Arc oferującą 8 jednostek Xe. W tym przypadku mówimy już o modelach cechujących się limitami mocy 28-45 W.

Producent chwali się, że procesory Core Ultra 200H zapewniają o 15 proc. lepszą wydajność w zastosowaniach wielowątkowych i graficznych względem poprzedniej generacji Core Ultra 100H (Meteor Lake). Cała platforma ma zapewniać 2,5x lepsze osiągi w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją.

Według wewnętrznych testów producenta, procesor Core Ultra 9 285H ma przewyższać konkurencyjny model AMD Ryzen AI 365 zarówno w zastosowaniach jednowątkowych i wielowątkowych, jak i podczas pracy twórczej.

W ofercie producenta znajdziemy też modele Core 200H (bez dopisku Ultra), które bazują na starej architekturze Raptor Lake). Warto na to zwrócić uwagę, bo łatwo o pomyłkę.

Intel Core Ultra 200HX

Dla topowych laptopów przygotowano jednostki Core Ultra 200HX – układy pojawią się głównie w najwydajniejszych laptopach do grania oraz mobilnych stacjach roboczych. Na dostępność sprzętu będziemy musieli jednak poczekać do końca pierwszego kwartału 2025 r.

Intel przygotował sześć modeli, które oferują specyfikację zbliżoną do desktopowych odpowiedników. Możemy liczyć nawet na 24 rdzenie, a także obsługę pamięci DDR5-6400 i też wsparcie dla PCI-Express 5.0. Warto jednak mieć na uwadze, że jednostki cechują się wysokimi limitami mocy, więc będą wymagać od producenta zastosowania wydajnego chłodzenia.

Core Ultra 9 285HX, nawet przy domyślnym limicie mocy, ma oferować znacznie lepsze osiągi w porównaniu z konkurencyjnymi modelami AMD Ryzen HX 375 (przy limicie mocy 47 W) oraz Qualcomm Snapdragon 84-100 (przy limicie mocy 50 W). Producenci, w zależności od możliwości systemu chłodzenia, będą mogli podnieść te limity, co dodatkowo zwiększy wydajność procesora.

"Nowości" Intela. Czy jest na co czekać?

Konferencja firmy Intel nie przyniosła zbyt wielu nowości. Zaprezentowano nowe procesory do laptopów (warto jednak uważać, ponieważ pod podobnymi oznaczeniami pojawiły się jednostki bazujące na starszej architekturze) oraz kolejne, słabsze modele przeznaczone dla komputerów stacjonarnych. Producent wyraźnie zaznaczył swoje ambicje, by rywalizować we wszystkich segmentach rynku – od tanich, kompaktowych Ultrabooków po topowe, mobilne stacje robocze. Zadanie to jednak nie będzie łatwe, zwłaszcza że AMD niedawno przedstawiło swoje nowe modele Ryzen 9000HX/HX3D oraz Ryzen AI Max 300.

Co istotne, Intel już zapowiedział dostępność laptopów z nowymi procesorami, a producenci zaczynają prezentować swoje konstrukcje. To właśnie szeroka dostępność sprzętu może okazać się jednym z kluczowych atutów firmy Intel. Czekamy zatem na możliwość testu sprzętu i sprawdzenia go w praktyce.