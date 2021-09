W końcu są! Intel wprowadził do oferty procesory Xeon E-2300, które znajdą zastosowanie w serwerach – możemy tutaj oczekiwać poprawy wydajności, ale też nowych funkcjonalności.

Modele Xeon E-2300 (Rocket Lake-E) zastępują ubiegłoroczną generację Xeon E-2200 (Coffee Lake-E). Czym producent chce przekonać potencjalnych klientów?

Premiera procesorów Intel Xeon E-2300

Modele Xeon E-2300 (Rocket Lake-E) to właściwie serwerowe odpowiedniki konsumenckich układów Core 11. generacji (Rocket Lake-S). W praktyce funkcjonalność jednostek jest bardzo podobna, aczkolwiek wprowadzono tutaj też pewne zmiany.

Inżynierowie zastosowali 14-nanometrową architekturę Cypress Cove, która łączy maksymalnie 8 rdzeni/16 wątków, dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 (z systemem korekcji błędów ECC) oraz układ graficzny z generacji Xe LP (zapewniono tutaj tylko wsparcie dla trybu direct display).

Oprócz nowych funkcji, producent zadbał też o bezpieczeństwo jednostek. Układy wspierają rozszerzenia Intel Server Platform Services 6 (Intel SPS), Intel Management Engine v15 (Intel ME) i Intel Software Guard Extensions (Intel SGX). Potwierdzono też wsparcie dla najnowszych systemów operacyjnych, w tym także Windows Server 2022.

Warto dodać, że nowe procesory są kompatybilne z płytami głównymi z gniazdem LGA 1200 i chipsetami z serii Intel C250. Nowe konstrukcje oferują wsparcie dla magistrali PCI-Express 4.0 (z procesora) i PCI-Express 3.0 (z chipsetu), a także do 8 gniazd SATA 6 Gb/s, do 10 portów USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) i do 3 portów USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s).

Specyfikacja procesorów Intel Xeon E-2300

Jakie modele pojawią się na rynku? Producent przygotował łącznie dziesięć procesorów z serii Xeon E-2300 – znajdziemy tutaj 4-, 6- i 8-rdzeniowe modele (ciekawostką są dwa najsłabsze układy, które reprezentują nowy, niższy segment cenowy).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Turbo Boost 2.0 Pamięć L3 Kontroler RAM Linie PCIe 4.0/3.0 TDP Cena Intel Xeon E-2388G 8/16 3,2/5,1 GHz 16 MB DDR4-3200 20/24 95 W $539 Intel Xeon E-2378G 8/16 2,8/5,1 GHz 16 MB DDR4-3200 20/24 80 W $494 Intel Xeon E-2378 8/16 2,6/4,8 GHz 16 MB DDR4-3200 20/24 65 W $362 Intel Xeon E-2386G 6/12 3,5/5,1 GHz 12 MB DDR4-3200 20/24 95 W $450 Intel Xeon E-2356G 6/12 3,2/5,0 GHz 12 MB DDR4-3200 20/24 80 W $311 Intel Xeon E-2336 6/12 2,9/4,8 GHz 12 MB DDR4-3200 20/24 65 W $284 Intel Xeon E-2374G 4/8 3,7/5,0 GHz 8 MB DDR4-3200 20/24 80 W $334 Intel Xeon E-2334G 4/8 3,4/4,8 GHz 8 MB DDR4-3200 20/24 65 W $250 Intel Xeon E-2324G 4/4 3,1/4,6 GHz 8 MB DDR4-3200 20/24 65 W $209 Intel Xeon E-2314 4/4 2,8/4,5 GHz 8 MB DDR4-3200 20/24 65 W $182

Intel Xeon E-2300 – nowe modele przynoszą znaczny wzrost wydajności

Cyferki, cyferkami, ale przejdźmy do konkretów – pewnie ciekawi Was, jaką wydajność oferują nowe jednostki? Podobno możemy liczyć na spory progres wydajności.

Producent chwali się, że nowe układy zaoferują nawet 17% wzrostu wydajności względem poprzedniej generacji (porównano tutaj dwa topowe modele – Xeon E-2278G i Xeon E-2378G w benchmarku SPECcpu2017).

Intel Xeon E-2300 – dostępność procesorów

Procesory Xeon E-2300 przede wszystkim sprawdzą się w dwóch zastosowaniach: małych firmach, gdzie istotną rolę odgrywa niezawodność w obsłudze usług o krytycznym znaczeniu, a także podstawowych, opłacalnych serwerach do obsługi mniej wymagających zastosowań.

Wiemy, że serwery z takimi układami pojawią się w ofercie głównych partnerów Intela: ASRock Rack, ASUS, Dell, Fujitsu, Gigabyte, HPE, Inspur, Lenovo, MSI, Supermicro i Tyan.

Źródło: Intel