Coraz większymi krokami zbliża się premiera nowych procesorów Intela, które mają mocno namieszać na rynku komputerów. Konkurencja nie zamierza jednak czekać z założonymi rękami i już zaczęła walczyć o klienta – w sklepach można zaobserwować obniżki cen modeli Ryzen 5000.

Procesory Ryzen 5000 zadebiutowały pod koniec ubiegłego roku, jako następcy udanych modeli Ryzen 3000 – jednostki przyniosły spory progres wydajności, co przełożyło się na pozytywny odbiór testerów i ogromną popularność wśród klientów.

Do tej pory pozycja „czerwonych” raczej była niezagrożona, ale sytuacja może się zmienić po premierze nowych modeli z generacji Alder Lake – jednostki wprowadzą całkowicie nową architekturę, która ma przełożyć się na znaczną poprawę wydajności i efektywności energetycznej.

AMD obniża ceny procesorów Ryzen 5000

AMD postanowiło zadziałać z wyprzedzeniem i oferuje dystrybutorom układy w niższej cenie. Efekt jest taki, że w ostatnich tygodniach w zachodnich sklepach można zaobserwować przeceny procesorów - stawki wyglądają całkiem interesująco, bo mówimy o różnicy na poziomie kilkunastu procent.

Model Sugerowana cena Cena w sklepach Różnica AMD Ryzen 5 5600X 299 euro 265 euro 11% AMD Ryzen 7 5800X 449 euro 379 euro 16% AMD Ryzen 9 5900X 549 euro 489 euro 11% AMD Ryzen 9 5950X 799 euro 699 euro 13%

Model Ryzen 5 5600X startował z ceną 299 euro, ale obecnie można go kupić za 265 euro. Podobne obniżki dotyczą wydajniejszych modeli - Ryzen 7 5800X staniał z 449 do 379 euro, Ryzen 9 5900X z 549 do 489 euro, a Ryzen 9 5950X z 799 do 699 euro.

Na naszym rynku jeszcze nie widać tak dużych różnic, ale wprowadzenie nowego cennika zapewne jest tylko kwestią czasu.

AMD vs Intel – walka na rynku procesorów staje się coraz bardziej zacięta

Trzeba przyznać, że sytuacja na rynku procesorów robi się coraz ciekawsza. Intel przygotowuje się do premiery całkowicie nowych konstrukcji z generacji Alder Lake, a AMD poprawia konkurencyjność swoich obecnych jednostek (a przy okazji gdzieś na horyzoncie widać kolejne modele z technologią 3D V-Cache i nową generację Zen 4).

Wygląda więc na to, że koniec tego roku i początek kolejnego przyniosą zaciętą walkę między Intelem a AMD. Dla nas to dobre informacje, bo możemy spodziewać się większej konkurencji i lepszych produktów.

Źródło: VideoCardz, inf. własna