Nowoczesne technologie to ogromne wsparcie dla wielu z nas. Szczególnie cenne mogą być dla osób z niepełnosprawnościami. Doskonale pokazuje to akcja #SmartNotHard firmy Komputronik.

W ramach wspomnianej kampanii dom Bogumiły Siedleckiej-Goślickiej, czyli influencerki znanej jako Anioł Na Resorach, został wyposażony w rozwiązania typu smart.

Niektórym z nas smart domy kojarzą się z drogimi i skomplikowanymi urządzeniami, na które decydują się tylko bardzo zamożne osoby. Tymczasem z inteligentnych urządzeń korzysta wielu z nas, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Takie rozwiązania pomagają zapominalskim lub zmniejszają naszą listę rzeczy do zrobienia oraz zapamiętania dzięki temu, że niektóre zadania wykonywane są zgodnie z harmonogramem ustawionym w aplikacji. Czy to trudne? Zdecydowanie nie!

Jak przekształcenie swojej przestrzeni w inteligentny dom może pomóc każdemu z nas, a szczególnie osobom z niepełnosprawnościami? Sprawdźmy to.

Domowe rewolucje – nowy wymiar komfortu dzięki technologii

Przed Tobą kolejny trudny dzień? Czujesz, że życie i domowe obowiązki Cię przytłaczają? Masz dość pamiętania o sprzątaniu oraz innych zadaniach i marzysz, by ktoś Cię w tym wyręczył? Rozwiązanie może być prostsze niż Ci się wydaje!

Smart Home może być wyposażony w najróżniejsze urządzenia, które poprawiają jakość życia, a nawet bezpieczeństwo. Wielu z nas nie wyobraża już sobie biegania po domu z odkurzaczem – coraz częściej zastępują nas w tym roboty sprzątające. Mogą dbać o porządek nawet w czasie naszej nieobecności. Coraz popularniejsze są także kamery, dzięki którym wiemy, co dzieje się w naszym domu lub przed nim, nawet gdy jesteśmy w pracy czy na wakacjach. Niezwykle przydatne są także np. czujniki wykrywające ruch, zalanie bądź pożar.



Taka możliwość kontroli tego, co dzieje się w najważniejszym dla nas miejscu, jest niezwykle cenna, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. Pozwala też uwolnić się od natrętnych myśli, które często miewa każdy z nas, na przykład: czy żelazko jest wyłączone? Dla osób poruszających się na wózku przemieszczenie się z łóżka do innego pokoju i sprawdzenie tego to całkiem porządna wyprawa. Natomiast dzięki aplikacji zweryfikowanie zajmuje zaledwie kilka sekund. To niewątpliwie spory komfort nie tylko psychiczny.

Nie sposób nie wspomnieć przy okazji o większym bezpieczeństwie, ograniczeniu możliwości nieprzewidzianych wydarzeń groźnych dla zdrowia czy życia lub po prostu pozwalających na zaoszczędzenie prądu dzięki wyłączeniu urządzeń, których nie używamy.

Mission: Impossible? Nie z inteligentnym domem!

Czyste mieszkanie, czas dla siebie i wyłączenie lampki w salonie, podczas gdy siedzisz na spotkaniu w biurze, brzmią nierealnie? Smart Home umożliwia to wszystko. Automatyczny robot sprzątający ogarnie bałagan za Ciebie. On pracuje, a Ty siedzisz wygodnie na kanapie i uświadamiasz sobie, że światło w łazience znów nie zostało wyłączone? Sięgnij po telefon i zajmij się tym zdalnie. Kolejne ciekawe rozwiązanie to smart plug, czyli wtyczki, dzięki którym wyłączysz podłączone do nich urządzenia z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy dostęp do internetu.



Dla osób z niepełnosprawnościami takie udogodnienia mają szczególne znaczenie. Możliwość zarządzania sprzętami bez konieczności zbliżania się do nich to ogromna wygoda.

Przytoczone rozwiązania mogą sprawić, że niektóre z osób np. z ograniczeniami ruchowymi są w stanie zadbać na co dzień o swoje mieszkanie w dużej mierze samodzielnie, a pomoc opiekuna w pewnych obszarach nie jest już niezbędna. Takie poczucie sprawczości dla wielu osób, które do tej pory były czasem uzależnione od drugiego człowieka, to ogromna zmiana na lepsze.

Anioł Na Resorach w swojej bezpiecznej fortecy

Właśnie ułatwienie życia osobom z niepełnosprawnościami to nadrzędny cel organizatorów akcji #SmartNotHard. I dlatego Bogusia, czyli influencerka znana szerzej jako Anioł Na Resorach, może korzystać z kilku użytecznych rozwiązań. Jednym z nich jest np. wideodomofon firmy Aqara. Kamera pokazuje, kto dzwoni do jej mieszkania:

Dzięki temu, że mam wideodomofon, czuję się bezpieczniej, bo widzę, kto stoi przed drzwiami. Nie muszę otwierać ich, by upewnić się, czy jest tam osoba, na którą czekam.

To jednak nie koniec udogodnień z wykorzystaniem kamer. Są ulokowane w całym mieszkaniu – sprawiają, że Bogusia może sprawdzać, czy w każdym pomieszczeniu wszystko jest w porządku, może także doglądać swojego psa, gdy sama jest poza domem.

Niektórzy obawiają się urządzeń sterowanych za pomocą aplikacji, przez co rozwiązania smart wydają się poza ich zasięgiem. Influencerka jednak uspokaja:

Aplikacje, których używam do korzystania z urządzeń, są łatwe, intuicyjne i stabilne. Cały czas są aktualizowane, więc widać ciągłą pracę nad nimi.

Perfekcyjna pani domu

Co szczególnie przydaje się Bogusi, czyli bohaterce kampanii firmy Komputronik? Wskazuje przede wszystkim 3 urządzenia: robot sprzątający z funkcją mopowania, wideodomofon i podajnik karmy dla jej psa od firmy Aqara.

W moim top 3 na pewno znajduje się robot sprzątający Dreame, dzięki któremu mogę w każdej chwili odkurzyć czy umyć podłogę w konkretnych miejscach mieszkania. W okresie zimowym, w którym ciągle wnoszę piach na kołach to ogromne ułatwienie.

Influencerka zauważa z radością, że dzięki nowemu pomocnikowi temu została perfekcyjną panią domu. Zwraca też uwagę na to, że tym samym odciąża w sprzątaniu męża – wystarczy kilka kliknięć w aplikacji.

To jednak nie wszystko – może zadbać także o oszczędności, a wszystko dzięki specjalnym czujnikom temperatury zamontowanym w oknach. Gdy okno jest otwarte, grzejniki się wyłączają, a to zapobiega stratom energii i zmniejsza rachunki za ogrzewanie.

#SmartNotHard

Dla osób z niepełnosprawnościami bardzo ważna jest niezależność. Rozwiązania, które umożliwiają chociaż częściowe odciążenie ich opiekunów bądź rodziny od codziennych zadań są dla nich niezwykle istotne. Inteligentne urządzenia pozwalają usprawnić i zautomatyzować niektóre prace, a to sprawia, że takie osoby czują się znacznie lepiej. Z kolei ich bliscy mogą poświęcić więcej czasu na zacieśnianie relacji czy wspólny relaks.

To już kolejna odsłona akcji #SmartNotHard. W poprzedniej edycji w inteligentne sprzęty zostało wyposażone mieszkanie Agaty i Wojtka Sawickich prowadzących kanał Life on Wheelz.

Akcja firmy Komputronik doskonale pokazuje, jak technologia staje się naszym sprzymierzeńcem i może w istotny sposób usprawnić codzienne funkcjonowanie, zwłaszcza w przypadku osób ze specjalnymi potrzebami. Najlepiej chyba podsumują to słowa Bogusi, która przyznaje, że planuje kolejne smart rozwiązania w swoim mieszkaniu.

