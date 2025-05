MSI na Computex 2025. Piękne laptopy i wydajne konsole

Firma MSI zaprezentowała na targach Computex 2025 w Tajpej szeroką gamę nowych laptopów, obejmujących zarówno modele gamingowe, jak i biznesowe. Wśród nowości znalazły się również przenośne konsole Claw, rozszerzające ofertę MSI o segment handheldów.

Na Tajwanie trwają targi Computex 2025, podczas których firma MSI prezentuje swoją najnowszą ofertę laptopów. Nowe urządzenia powstały we współpracy z partnerami ze świata sztuki i motoryzacji, co podkreśla rosnące znaczenie designu w segmencie laptopów premium.

Wśród zaprezentowanych modeli znalazły się unikalne edycje artystyczne, takie jak Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, laptopy stworzone we współpracy z Mercedes-AMG oraz nowe konstrukcje gamingowe z serii Cyborg i Crosshair, wyposażone w najnowsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 50.

Nowe laptopy MSI

Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition to efekt współpracy MSI z japońską firmą OKADAYA i jednocześnie zdobywca nagrody COMPUTEX Best Choice Award. Laptop łączy w sobie nowoczesną technologię AI z 400-letnią sztuką lakierniczą Yamanaka - jego obudowę zdobi słynna „Wielka fala w Kanagawie” Hokusai. To przykład, jak tradycja może harmonijnie współistnieć z innowacją.

Pamiętacie test MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport? Nowe Stealth A16 AI+ i Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport to efekt kontynuowanej współpracy z marką Mercedes-AMG, łączący luksusowe wzornictwo z najwyższą wydajnością. Stealth A16 AI+ wykorzystuje procesory Intel i AMD oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX z serii 50, a Prestige 16 AI+ wyróżnia się ekranem OLED 4K. Oba modele zawierają ekskluzywne akcesoria i detale stylistyczne AMG.

Niedawno mieliśmy okazję przetestować laptop MSI Vector 16 HX AI. Producent nie zamierza na tym porpzestawać - na stoisku producenta zaprezentowano modele z serii: Cyborg, Crosshair i Raider z najnowszą generacją kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 50. Nowe konstrukcje oferują lepszą wydajność i rozszerzone funkcje AI. Producent chwali się, że nowe modele to punkt odniesienia, prezentują odważny design i kierunek rozwoju gamingowej oferty MSI.

Producent przygotował też nowe laptopy biznesowe. Urządzenia wyznaczają kierunek dla urządzeń klasy „Business & Productivity”, stawiając na smukłość (13,9 mm), wszechstronność i elegancki minimalizm. Dostępne będą zarówno w wersji 2w1 Flip, jak i klasycznej, z ekranami OLED i obsługą rysików. Co ciekawe, urządzenia będą dostępne także z nadchodzącymi procesorami Intel Panther Lake.

Konsole MSI Claw 8

Firma MSI przy okazji poszerzyła swoją ofertę w segmencie handheldów, prezentując na Computex 2025 dwa nowe modele przenośnych konsol gamingowych: Claw A8 oraz Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition. Oba urządzenia oferują użytkownikom wybór między procesorami AMD i Intel, zapewniając elastyczność w doborze konfiguracji do własnych potrzeb i preferencji. Mamy otrzymać dużo lepszy sprzęt, niż poprzedni MSI Claw A1M.

Claw A8 wyróżnia się 8-calowym ekranem FHD+ 120 Hz i procesorem AMD Ryzen Z2 Extreme, a także szybkim RAM-em LPDDR5-8000 i szerokim zestawem portów. Z kolei Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition, oparty na platformie Intel Lunar Lake, oferuje aż 2 TB pamięci SSD oraz nowy biały design z brokatowym wykończeniem UV. Oba modele zostały wyposażone w udoskonalony system chłodzenia Cooler Boost HyperFlow. Konsolki będą dostępne w różnych wersjach kolorystycznych, umożliwiając graczom wybór stylu pasującego do ich indywidualnego charakteru.