Internet jest dziś dla nas coraz częściej czymś tak oczywistym jak prąd czy woda – zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. Nie wszędzie jednak tak jest – ponad jedna trzecia żyjących obecnie ludzi nigdy z niego nie korzystała.

Ilu ludzi nie zna Internetu?

Około 37% światowej populacji, a więc prawie 3 miliardy ludzi nigdy nie korzystały z Internetu. Tak wynika z najnowszego raportu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) działającego w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Co nie jest szczególnie dużym zaskoczeniem, aż 96% spośród tych osób mieszka w krajach rozwijających się. W najmniej rozwiniętych krajach prawie trzy czwarte mieszkańców nigdy nie było online.

Taki wynik oznacza, że w ciągu ostatnich dwóch lat liczba internautów wzrosła o około 800 milionów. Ogólny rozwój technologiczny krajów jest jednym z powodów takiego stanu rzeczy, ale niewątpliwie przyczyniła się do tego również pandemia COVID-19, która w pewien sposób wymusiła korzystanie z Internetu. Zresztą liczby nie kłamią – pierwszy rok z koronawirusem przyniósł wzrost liczby internautów o ponad 10%.

Cel: Podłączyć wszystkich

Po co ONZ zbiera takie informacje? Ano po to, żeby wiedzieć, ile jeszcze jest do zrobienia. – „ITU będzie pracować nad połączeniem pozostałych miliardów osób z Internetem. Jesteśmy zdeterminowani, aby nikt nie został w tyle” – skomentował sekretarz generalny Houlin Zhao.

Źródło: Guardian