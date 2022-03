W sieci krąży tysiące ukraińskich relacji z miejsc, w których wojsko rosyjskie zaatakowało ludność cywilną. Doczekały się one także przejmującej, interaktywnej mapy. Co prezentuje i dlaczego powstała?

Internetową mapę zniszczeń wojennych na Ukrainie powinien zobaczyć każdy Rosjanin. Agresja na terytorium Ukrainy to według Kremla odpowiedź na ludobójstwo dokonywane przez ukraińskich neonazistów. Jego dowodów jednak nikt nie widział. W zamian Internet zalewają zdjęcia i filmy dowodzące, że na celowniku rosyjskiej artylerii są miasta i osiedla mieszkalne. Bombardowane są szpitale i szkoły. Rosjanie otwierają ogień podczas organizowanej przez Czerwony Krzyż ewakuacji ludności cywilnej i używają broni termobarycznej.

Informacji na ten temat dostarcza prasa, ale piorunujące wrażenie robią bezpośrednie relacje świadków wydarzeń. Prawdziwym ich wykopaliskiem są media społecznościowe, głownie Telegram. Stanowią one dla mieszkańców Ukrainy wręcz rodzaj wirtualnej broni. Dzięki niej płynie pomoc humanitarna, a świat nie może zaprzeczyć, że nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji działań wojsk rosyjskich. Podobna motywacja przyświeca twórcom internetowej mapy cywilnych obiektów zaatakowanych przez Rosjan.

Jak powstaje internetowa mapa rosyjskich zbrodni wojennych na terenie Ukrainy?

Mapa jest projektem, za który odpowiadają ukraińscy programiści współpracujący z firmami 3K Group i Hiddenhint. Można ją jednak uznać za dzieło interaktywne. Kolejne niczone przez wojska rosyjskie obiekty są na niej uwzględniane wraz z materiałem multimedialnym niemal w czasie rzeczywistym. Dostarczają go świadkowie zdarzeń, ale za publikacje nie odpowiada społeczność użytkowników, tylko jeden kanał administracyjny. Dzięki temu treści są spójne, a mapę można traktować jak wstępnie zweryfikowaną dokumentację.

Jak odnaleźć mapę zniszczeń wojennych w infrastrukturze cywilnej Ukrainy?

Rozwój mapy śledzić można pod ogólnodostępnym adresem www. Nie wymaga logowania, opłat, ani dodatkowego oprogramowania. Oznaczane są na niej te lokalizacje, w których Rosjanie dokonali zniszczeń w infrastrukturze cywilnej i dostępna jest dokumentacja multimedialna tego zdarzenia.

Przed wybraniem linku warto mieć świadomość, że ataki na obiekty cywilne oznaczają też zabitych i rannych, a mapa uwzględnia nie tylko szacunkową ilość ofiar ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Pomiędzy zdjęciami zniszczonych budynków, miast i pocisków można trafić na drastyczne fotografie poległych.

Dlaczego mapa zniszczeń w infrastrukturze cywilnej jest mapą zbrodni wojennych?

Wojna to zawsze piekło, a szczególnie dla dotkniętej nią ludności cywilnej. Mapa, która obrazuje ich sytuację to wołanie o pomoc skierowane do społeczności międzynarodowej, ale także próba dokumentacji zbrodni wojennych. Za taką uznaje się między innymi burzenie osiedli mieszkalnych i miast oraz spustoszenia nieusprawiedliwione koniecznością wojenną. Jakkolwiek nie zostanie w przyszłości oceniona postępowania Rosjan w Charkowie i miejscowościach podkijowskich, bez podobnych materiałów winni mogą nigdy nie odpowiedzieć za swoje czyny.

Źródło: Telegram, Mapa zniszczeń cywilnych obiektów na Ukrainie (w tym zdjęcie główne przedstawiające Charków, marzec 2022)