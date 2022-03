Gigant dostarczający wideo na żądanie z setkami milionów subskrybentów postanowił zawiesić swoje usługi w Rosji. To znak protestu przeciwko agresji Rosji wobec Ukrainy. Tym samym powiększa się lista największych firm technologicznych sankcjonujących kraj agresora.

Rosja bez Netflixa. Giganci technologiczni solidarnie z Ukrainą

Jeszcze nie tak dawno temu Netflix postanowił odmówić Rosji nadawania ogólnodostępnych kanałów (przekazujących głównie propagandę) na swojej platformie. Choć była to dość dotkliwa sankcja - wielu internautów zarzucało, że to niewystarczające, a Rosji należy całkowicie „odciąć” dostęp do Netflixa.

Długo nie musieliśmy na to czekać. Dziś, jak donosi serwis Variety, powołując się na rozmowę z rzecznikiem Netflixa: serwis oficjalnie zawiesi swoją działalność na terenie Federacji Rosyjskiej.

Biorąc pod uwagę okoliczności, zdecydowaliśmy się zawiesić naszą usługę w Rosji - informuje rzecznik Netflixa.

W ostatnim czasie Netflix ogłosił, że wstrzymuje wszelkie prace związane z produkcją rosyjskich seriali i filmów (wiemy, że oficjalnie były to cztery seriale).

Choć Netflix w Rosji został zablokowany, to usługa nie jest tam wyjątkowo popularna

Dokładnie rzecz ujmując, Netflix w Rosji mógł do tej pory „pochwalić się” zaledwie milionem aktywnych subskrybentów.

Netflix pojawił się w Rosji w 2016 roku i do tej pory zebrał niespełna milion subskrybentów.

Milion subskrybentów to jak najbardziej całkiem pokaźna liczba, jednak w kontekście ponad 220 milionów użytkowników serwisu na całym świecie - blokada Netflixa w Rosji nie będzie wyjątkowo dotkliwa dla mieszkańców.

