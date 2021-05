inXile Entertainment – czyli studio odpowiedzialne za takie tytuły, jak Wasteland III czy Tornment: Tides of Numenera właśnie zasugerowało, że pracuje nad nową grą, która może być mieszanką FPS i RPG.

Twórcy Wasteland III pracują nad nową grą na konsole Microsoftu

Nie tak dawno informowaliśmy Was, że Microsoft szykuje dla nas bardzo ciekawe produkcje, które będzie można wypróbować zapewne tylko na konsolach giganta z Redmond. Wygląda jednak na to, że nie są to jedyne gry, które trafią na konsole Xbox Series X/S. Studio inXile Entertainment opublikowało tweeta, który może sugerować, że pracują oni nad grą, która będzie łączyła w sobie elementy zarówno FPS, jak i RPG.

Na jakich platformach pojawi się nowa produkcja studia?

Niestety, na ten moment nie możemy być pewni, czy gra trafi również na komputery osobiste, choć jest to bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę wcześniejsze tytuły inXile Entertainment. Warto jednak w tym miejscu dodać, że swego czasu Microsoft przejął owe studio, więc nie wykluczone, że będzie to tytuł, który ma przyciągnąć graczy do Xbox’ów. Na sam koniec przypomnijmy, że również Obsidian Entertainment pracuje nad nową grą, która przypomina popularną serię The Elder Scrolls – Avowed. Więcej informacji na temat gry, znajdziecie pod tym linkiem.

Co o tym myślicie? Uważacie, że jest to ciekawe połączenie, czy może wolelibyście, aby twórcy Wasteland III stworzyli jednak pełnoprawnego RPG-a? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: VG 247