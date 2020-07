Choć zapowiedziane tylko krótkim zwiastunem, Avowed było jednym z najjaśniejszych punktów ostatniej konferencji Microsoftu. Dobra wiadomość jest taka, że po kilku dniach nowe RPG studia Obsidian Entertainment stało się nieco mniej tajemnicze.

Avowed będzie mieć „dużo większy” świat niż Skyrim

Pierwszy zwiastun Avowed sugerował, że będzie to coś w stylu mroczniejszego Skyrim i pozostańmy przy tym porównaniu. Źródła serwisu ResetEra wskazują bowiem, że nowa gra Obsidianu będzie miała „dużo większy” i „gęstszy” świat niż ten – zdecydowanie niemały – do którego trafiliśmy w piątej części The Elder Scrolls. Będzie on w dodatku w pełni otwarty, a pogoda będzie się zmieniać dynamicznie, wpływając na rozgrywkę. Szczególnie duże znaczenie będzie miała mgła.

Jeżeli chodzi o to, czym ta duża mapa będzie wypełniona, to akurat wiemy sporo. W końcu akcja Avowed toczy się w świecie Eora, a więc dokładnie tym samym, do którego trafiliśmy w Pillars of Eternity.

To najbardziej ambitny projekt Obsidianu. Co jeszcze wiemy o Avowed?

Z tych samych źródeł dowiadujemy się, że rzeki będą miały szczegółowo dopracowane systemy mikrofizyki, a kreator postaci będzie bardzo rozbudowany. Mówi się także o potężnych bossach, o możliwości zabrania ze sobą kompanów i zabicia wszystkich napotkanych postaci, o zaawansowanej sztucznej inteligencji oraz… o obsłudze modów, z których skorzystamy zarówno na pecetach, jak i konsolach Xbox Series X.

Avowed jest rozwijane przez około 100 osób od ponad 2 lat. Ze względu na rozmiar projektu, na premierę gry jednak jeszcze trochę poczekamy – do końcówki 2022 albo i do 2023 roku. Tak przynajmniej podają wspomniane źródła. Niedługo wszystkie te informacje powinny zostać zweryfikowane. Chcielibyście, żeby się potwierdziły?

Źródło: ResetEra, Digital Trends, VG247

