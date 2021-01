InXile Entertainment ma w dorobku między innymi Torment: Tides of Numenera, Hunted: The Demon's Forge czy Wasteland 2 i Wasteland 3, które debiutowało się dalej jak klika miesięcy temu. Doświadczenie z RPG jest tu zatem spore, a kolejny projekt ma być również grą z tego gatunku.

Nie został on jeszcze oficjalnie zapowiedziany, chociaż wzmianki z nim związane trafiają do sieci już po raz kolejny. Tym razem przede wszystkim dzięki ogłoszeniu o prace w InXile Entertainment. To właśnie z niego można dowiedzieć się, iż mowa o RPG nowej generacji, a zarazem projekcie wysokobudżetowym (AAA). Przygotowywana gra ma działać na silniku Unreal Engine 5 i wyróżniać się „oszałamiającą grafiką”. Najprawdopodobniej chodzi tu o zupełnie nową markę, a nie kolejną odsłonę którejś ze znanych serii.

An important position is available for what I think will be a special game.



inXile is looking for an Art Director to work on their ambitious, first-person AAA RPG running on UE5 "to help the team transform that direction into mind-blowing game visuals."https://t.co/aOixrEgYGp pic.twitter.com/xCaKOGHBQX