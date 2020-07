Ekipa Obsidian Entertainment zaprezentowała dziś swój najnowszy duży projekt. Avowed – bo tak brzmi jego tytuł – będzie grą RPG z gatunku tych największych i najbardziej ambitnych. Sami twórcy przyznają, że to właśnie taka produkcja, o jakiej marzyli od lat.

Avowed to pierwszoosobowe RPG w świecie Pillars of Eternity

Avowed to kolejny bilet do fantastycznego świata Eora – kolejny, ponieważ wcześniej już mogliśmy go odwiedzić przy okazji Pillars of Eternity. Tym razem jednak nie będziemy go zwiedzać obserwując akcję z góry, lecz patrząc oczami bohatera. To pozwoli poznać jego niezwykłe krainy z zupełnie innej strony.

Na pierwszym zwiastunie, który możecie obejrzeć poniżej, Avowed prezentuje się jak mroczniejsze Skyrim i raczej trudno odbierać to inaczej niż jak dobrą zapowiedź. Podobnie jak to, że podczas rozgrywki wykorzystamy zarówno klasyczne uzbrojenie, jak i magię. Niestety poza tym niewiele wiemy na temat najnowszej produkcji studia Obsidian Entertainment, ale wygląda na to, że jest na co czekać!

Zobacz oficjalny zwiastun Avowed, stanowiący zapowiedź gry:

Avowed zmierza na trzy platformy: komputery osobiste, Xbox Series X oraz Xbox One. Odpowiedzialne za tego erpega Obsidian Entertainment ma pokaźne portfolio tytułów, które zyskały uznanie w oczach graczy. Oprócz wspomnianego Pillars of Eternity, na koncie studia znajdują się też między innymi Neverwinter Nights i Fallout: New Vegas. Jego najnowszą grą jest natomiast The Outer Worlds, które oceniliśmy na 4,7 w naszej 5-gwiazdkowej skali.

Źródło: Obsidian Entertainment, VG247, PC Gamer, Eurogamer, GamesBeat, The Verge

