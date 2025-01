Tak może zmienić się interfejs twojego iPhone'a. iOS 19 na wideo

Interfejs iPhone’ów może zostać upodobniony do systemu visionOS z gogli Apple Vision Pro. Oto pierwsze wieści na temat iOS 19.

Zacznijmy od tego, że za wyciekiem stoi Jon Prosser z kanału Front Page Tech, z którego rzetelnością dziennikarską bywa różnie. Youtuber ma na swoim koncie zarówno przecieki, które finalnie się potwierdziły, jak i takie, które okazały się kompletnie przestrzelone.

Tym razem Posser zapewnia, że ma odnośnie swoich doniesień na temat iOS 19 "100-procentową pewność".

iOS 19 z odświeżonym interfejsem

Popularny youtuber twierdzi, że dotarł do wideo, na którym uwieczniono przeprojektowaną aplikację aparatu systemu iOS 19. Aby chronić swoje źródło, miał polecić swoim grafikom przygotowanie wiernej wizualizacji.

Nowa aplikacja aparatu na iPhone’ach miałaby otrzymać interfejs imitujący matowe szkło z odświeżonymi animacjami.

Prosser zauważa, że nowa aplikacja aparatu w iOS 19 przypomina stylistycznie interfejs gogli Apple Vision Pro, których ekran główny prezentuje się tak:

Choć wyciek ma dotyczyć wyłącznie apki aparatu, youtuber spekuluje, że wizualne upodobnienie systemu do visionOS może objąć także inne elementy interfejsu. Gdyby Apple zastosował okrągłe ikony i więcej "szklanych" teł również na iPhone’ach, iOS 19 mógłby wyglądać mniej więcej tak:

Jeśli przecieki i przypuszczenia się potwierdzą, będzie to pierwsza duża zmiana interfejsu iPhone’ów od czasu wydania iOS 17 w 2013 roku,

Podkreślam jednak, że zmiany wykraczające poza interfejs aparatu do póki co czyste spekulacje. Oczekuje się, że Apple zaprezentuje system iOS 19 w czerwcu, a następnie - po kilkumiesięcznych testach beta - ruszy z aktualizacją we wrześniu.