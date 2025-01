To ta marka sprzedała w 2024 najwięcej smartfonów. Nie, nie jest to Samsung

Rynek smartfonów się zmienia. Oto TOP 5 producentów, którzy w 2024 roku dostarczyli na rynek najwięcej urządzeń.

Jak wynika z danych uzyskanych przez firmę analityczną IDC, w całym 2024 roku na rynek trafiło 1,239 mld smartfonów, co stanowi wzrost o aż 6,4 proc. względem roku 2023 (1,164 mld).

To pierwsze ożywienie od dawna, gdyż wcześniej przez 2 lata z rzędu sprzedaż spadała.

Najpopularniejsze marki smartfonów w 2024 roku

Zgodnie z raportem, po raz drugi największym dostawcą smartfonów został Apple. Ubiegłoroczna detronizacja Samsunga, który utrzymywał pozycję lidera od 2011 do aż 2022 roku, nie wynikała więc jedynie z chwilowej zadyszki Koreańczyków.

Firma Dostarczone smartfony (mln) Udział w rynku Zmiana 1. Apple 232,1 18,7% -0,9% 2. Samsung 223,4 18,0% -1,4% 3. Xiaomi 168,5 13,6% +15,4% 4. Transsion 106,9 8,6% +12,7% 5. OPPO 104,8 8,5% +1,4% Inne 402,9 32,5% +12,3% Łącznie 1 238,8 100,0% +6,4%

Apple znajduje się w sytuacji, o której większość firm na tej planecie nawet nie śniła. Ten producent jako jedyny z TOP 5 nie ma w swojej ofercie modeli budżetowych, którymi mógłby podbijać sprzedaż kosztem niskiej marży, a i tak dostarcza więcej telefonów niż ktokolwiek inny. To trochę tak jakby Rolex zaczął sprzedawać więcej zegarków niż Casio.

Skład pierwszej piątki się w 2024 roku nie zmienił, ale kolejność już tak. OPPO (do którego wliczane są także smartfony marki OnePlus) spadł z miejsca czwartego na piąte, a jego miejsce zajął Transsion. To chiński producent, do którego należą brandy Infinix, Tecno oraz Itel.

Rynek smartfonów się zmienia. Najwięksi tracą, mniejsi zyskują

Jeszcze w 2023 roku Apple i Samsung kontrolowali sumarycznie 39,6 proc. rynku. W 2024 było to już 36,7 proc. Obie firmy odnotowały spadek sprzedaży rok do roku, mimo że cały rynek urósł.

Wzrosty odnotowały za to nie tylko pozostali producenci w TOP 5, czyli Xiaomi, Transsion i OPPO. Wszystkie inne brandy, wrzucone do worka z napisem "inne", sumarycznie dostarczyły aż o 12,3 proc. więcej smartfonów niż rok wcześniej. Analitycy wskazują na wzrost znaczenia takich marek jak vivo, Honor, Huawei, Motorola, realme, TCL czy ZTE.

Z punktu widzenia klientów zdają się to być dobre wieści. Nic nie napędza innowacji i wojny cenowej tak bardzo jak silna konkurencja.