Reklama iPada Pro wywołała burzę. Apple w ogniu krytyki

Jak wkurzyć swoich potencjalnych klientów? Apple przygotował prosty poradnik.

Jesteśmy świeżo po premierze nowych tabletów Apple’a. Gwoździem programu był oczywiście iPad Pro z ekranem OLED, który promowany jest jako najsmuklejszy produkt w historii marki.

Apple robi oczywiście wszystko, by tę smukłość jasno zakomunikować. Czy wyszło? Oceńcie sami.

Reklama nowego iPada Pro pod ostrzałem

Minutowy spot przedstawia prasę hydrauliczną, do której trafiły instrumenty muzyczne, sprzęt audio, książki, puszki z farbą, telewizory, aparaty fotograficzne i inne owoce kulturowego dorobku ludzkości. Po ich zmiażdżeniu powstał iPad Pro.

Przekaz jest oczywisty - ultracienki tablet jest dziś w stanie zastąpić całe tony sprzętu. "Wyobraź sobie wszystkie rzeczy, do stworzenia których będzie używany" - napisał o nowym Padzie Pro szef Apple’a, Tim Cook.

Zdaje się więc, że Apple kieruje swój spot w dużej mierze do artystów, dla których taka zmiana to potencjalnie ogromne udogodnienie. Tylko że nie wszyscy artyści są tym przekazem zachwyceni.

"Lubię iPady, ale nie wiem, dlaczego ktoś uznał, że ta reklama to dobry pomysł. To najszczersza metafora tego, co firmy technologiczne robią ze sztuką, artystami, muzykami, twórcami, pisarzami, filmowcami: wyciskają ich, wykorzystują, płacą słabo, biorą wszystko, a potem mówią, że wszystko stworzyli sami" - napisał na X (dawny Twitter) brytyjski reżyser, scenarzysta i producent Asif Kapadia.

Reklama iPada Pro nie umknęła uwadze także bardziej znanym artystom. Aktor Hugh Grant nazwał ją "dewastacją ludzkiego doświadczenia".

Spot Apple’a jest szeroko komentowany również przez ekspertów od marketingu. James Clark z firmy inwestycyjnej Molten Ventures porównał ją do kultowej reklamy sprzed 40 lat. "1984: Monochromatyczny, konformistyczny, przemysłowy świat rozbity przez kolorową, tętniącą życiem ludzkość. 2024: Kolorowa, tętniąca życiem ludzkość jest miażdżona przez monochromatyczną, konformistyczną prasę przemysłową" - zauważa marketingowiec.

Wiele osób - w tym reżyser Reza Sixo Safai - twierdzi, że przekaz staje się mocniejszy po… odwróceniu całego spotu.

Jeśli jednak Apple wziął sobie do serca maksymę "nieważne, co o tobie mówią, ważne, że mówią", to firma ma powody do zadowolenia. Temat krytyki reklamy iPada Pro został poruszony m.in. przez takie media jak BBC, CNN, Wall Street Journal, Variety czy The Hollywood Reporter.