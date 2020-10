Przecieków na temat specyfikacji nowego iPhone'a nie brakowało. Część z nich skupiała się na ekranie sugerując, że iPhone 12 może przynieść częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz - przynajmniej w dwóch droższych wariantach. Jon Prosser sugeruje, że ostatecznie tak się nie stanie. Wedle jego wiedzy producent musiał wybierać pomiędzy odświeżaniem 120 Hz oraz obsługą sieci 5G. Dlaczego? Głównie z powodu wypływu tych rozwiązań na zużycie baterii. Wedle jego wiedzy ostatecznie padło na 5G, a tym samym zwolennicy wyższej częstotliwości odświeżania będą musieli obejść się smakiem. Zwłaszcza, że wedle Apple łatwiej ma być zareklamować 5G niż ekran 120 Hz.

Ku ich niezadowoleniu części użytkowników trzeba podkreślić, że mowa o źródle, które często miewa trafne informacje. Nie da się przy tym nie zauważyć, że w przypadku ziszczenia się takiego scenariusza Apple będzie w komfortowej sytuacji. Teraz skupi się na 5G, a zarazem zagwarantuje sobie argument, którym będzie chwalić się w przyszłym roku i zachęcać do przesiadki z iPhone'a 12 na iPhone'a 13. Można narzekać, na tym polega biznes i podejście producentów różni się od podejścia klientów.

5G is *much* easier to market. Yes, nerds will love 120hz, but the average customer doesn’t care.



It’s much easier to market “your phone is faster because 5G” than explain display refresh rate.



120hz next year for sure.