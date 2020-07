Jak szybkie jest 5G? Czy internet 5G rzeczywiście jest szybszy od LTE? Czy to duży krok do przodu, a może nie czuć dużej różnicy? Sprawdzam szybkość internetu 5G w sieci Plus.

Internet 5G - jak spisuje się realnie?

Bo z tym 5G jest tak: jedni się go boją, a inni oczekują, że nagły skok technologiczny przeniesie ich do 22 wieku, albo dalej. Wszyscy z nich się mylą.

5G to nie jest rewolucja, lecz ewolucja. Zmiany następują etapami, bo innej opcji nie ma. Bardzo szybkie, masowe wprowadzenie nowych technologii jest niezwykle kosztowne i trudne.

Zatrzymanie postępu też nie jest możliwe. Jest on zakodowany w ludzkich genach. Nasi przodkowie używali kija i kamienia, a komunikowali się wyłącznie na odległość wzroku. Teraz używamy grafenu, węglowych nanorurek i zaawansowanych stopów, a bezprzewodowa łączność planetarna nikogo nie dziwi.

Od czegoś trzeba zacząć

W przyszłości przy wykorzystaniu 5G, będziemy budować internet rzeczy. Masowa komunikacja niemal w czasie rzeczywistym między wieloma autonomicznymi pojazdami, roje autonomicznych dronów dostarczających paczki, czujniki w miastach, które wymieniają ze sobą miliardy informacji codziennie, automatyka domowa, urządzenia ubieralne wysyłające dane do lekarzy i tysiące innych zastosowań.

Tymczasem obecnie sieć 5G znajduje się w pierwszej fazie swojego rozwoju. Już w tej chwili daje realne bonusy w porównaniu do 4G - przede wszystkim lepsze transfery, rzędu kilkuset Mb/s, mniejsze opóźnienia oraz większą ogólną przepustowość sieci. Dzięki temu szybki internet 5G ma szansę na dobre zagościć w naszych smartfonach, laptopach oraz domach.

Krótkoterminowy cel jest prosty: wygodny, szybki internet, zawsze pod ręką. Cele długoterminowe są o wiele bardziej ambitne. Częściowo wymieniłem je powyżej, ale w praktyce jest to temat na zupełnie inny artykuł.

Technologia 5G NR (New Radio) używa dwóch głównych zakresów częstotliwości:

poniżej 6 GHz (FR1)

mmWave 24 - 100 GHz (FR2)

Zakres sub-6 GHz można traktować jako pierwszy etap rozwoju, natomiast mmWave jako docelowy - tutaj 5G w pełni rozwinie skrzydła. Szybkości i możliwości będą o wiele większe. Z pewnością pomoże też stworzenie sieci 5G NR standalone (SA), która będzie zupełnie niezależna od infrastruktury LTE. Obecne sieci są głównie non-standalone (NSA).

Oczywiście częstotliwości będą agregowane, podobnie jak to obecnie jest w sieciach 4G. Teraz nie zastanawiamy się, z jakich konkretnie częstotliwości korzysta nasz smartfon 4G LTE, bo agreguje on wiele pasm. Tak samo będzie w przyszłości z 5G. W planach jest aukcja na kolejne częstotliwości dedykowane 5G, tym razem z przedziału 3,4 - 3,8 GHz.

Szybki internet 5G - rzeczywistość

Wziąłem sprzęt, który akurat miałem pod ręką: smartfon Huawei P40 5G i umieściłem w nim kartę SIM, która obsługuje sieć 5G w Plusie, aktualnie działającą na częstotliwości 2,6 GHz (będzie agregowana w przyszłości).

Na takim zestawie uruchomiłem Speedtest benchmark.pl, w kilku miejscach Poznania, a mój redakcyjny kolega, Karol Żebruń, wykonał podobne pomiary w Warszawie.



Internet 5G w Poznaniu

W poniższym filmie pokazane są realne speedtesty wykonywane na sześciu osiedlach w Poznaniu. Pięć testów robiłem na zewnątrz, a jeden wewnątrz budynku. W każdym przypadku używałem dokładnie tego samego smartfona i tej samej karty SIM, w sieci Plus.

Szybki internet 5G na dużych osiedlach ma sens

Większość testów przeprowadziłem na gęsto zamieszkanych osiedlach, które z jednej strony stanowią tak zwane "sypialnie miasta", a z drugiej strony skupiają też sporo małych firm.

W takich lokalizacjach internet 5G może być używany nie tylko na smartfonach, ale również w roli internetu stacjonarnego, w domu lub biurze.



źródło: www.plus.pl/mapa-zasiegu

Duże skupiska mieszkań i firm oznaczają dużą liczbę potencjalnych odbiorców internetu, czyli po prostu klientów. Operatorzy doskonale o tym wiedzą i dlatego rozpoczynają montowanie nowych anten 5G, właśnie w takich miejscach.

Innymi słowy - jeśli mieszkasz lub pracujesz w dużym mieście, na dużym, gęsto zaludnionym osiedlu, to masz bardzo dużą szansę, że szybki internet 5G już u Ciebie jest, albo pojawi się wkrótce.

Pół gigabita na sekundę w smartfonie

Jak widać maksymalna szybkość, jaką udało się osiągnąć, to 486 Mb/s. To niemal pół gigabita na sekundę, czyli wynik lepszy od internetu stacjonarnego w większości polskich domów.

Ale...

Szybkość transferu to nie wszystko. Owszem, jest bardzo ważna do szybkiego otwierania stron, płynnego oglądania filmów oraz przesyłania lub pobierania dużych plików. Jednak w niektórych sytuacjach liczy się też ping, czyli po prostu opóźnienie.

W tym przypadku wynosiło ono zazwyczaj 30 - 38 ms. To wynik znakomity do komfortowego korzystania z internetu na smartfonie, telewizorze lub komputerze.

Multimedia i... gry?

Filmy, muzyka, rozmowy wideo, social media, strony internetowe, pliki - wszystko to po prostu śmiga przy transferach 5G rzędu 300 - 400 Mb/s. Nawet przy 150 - 200 Mb/s jest bardzo dobrze.

Do grania w dynamiczne gry online, ping 30 ms czasami może być trochę za wysoki (choć nie zawsze). Oczywiście chodzi tutaj o sytuację, w której mamy domowy router 5G lub udostępniamy internet ze smartfona do komputera.

Mobilnym grom online ping 30 ms raczej nie przeszkadza, bo ludzie grają w nie na LTE, czasami ze znacznie większym pingiem i dają radę.

Najgorsze prędkości, jakie zanotowałem w Poznaniu na sieci Plus 5G, mieściły się w granicach 100 Mb/s (czasami nawet lekko poniżej). Jednak ping niemal zawsze był podobny 30 - 38 ms, a jitter (zmiana opóźnienia pakietu) 3 - 10 ms.

Pobieranie super, a wysyłanie?

Jak można zauważyć na powyższym filmie i zrzutach ekranowych, szybkości pobierania potrafią przekroczyć 400 Mb/s, ale podczas wysyłania to około 40-50 Mb/s. Czy tyle nam wystarczy?

W praktyce, konsumując multimedia, social media i strony internetowe przede wszystkim pobieramy dane, a nie wysyłamy. Dlatego 50 Mb/s to wartość w pełni wystarczająca, przynajmniej na razie. Ponadto pamiętajmy, że wiele osób nawet w internecie domowym (stacjonarnym), ma prędkości transferu wychodzącego do 30 Mb/s.

Pobieranie pliku przez 5G

W poniższym filmie pobieranie pliku 318 MB rozpoczęło się w 4 sekundzie, a skończyło w 15. Mamy więc 318 / 11 sekund = 28,9 MB/s x 8 = 231,2 Mb/s. To wciąż transfer, którego wiele osób nadal nie ma w domu, a co dopiero w smartfonie.

Czy budynki przeszkadzają?

Wewnątrz budynku szybkość jest mniejsza. Około 400 metrów od anteny 5G, zamiast 450 Mb/s na zewnątrz osiągane było około 300 Mb/s, a wewnątrz budynku około 200 Mb/s. Trzeba jednak pamiętać, że sieć 5G jest dopiero budowana i rozwijana.

W przyszłości BTS'ów będzie znacznie więcej, a po wejściu technologii mmWave, anten będzie mnóstwo. Dlatego należy oczekiwać, że szybkość internetu 5G wewnątrz budynków poprawi się znacząco w niedalekiej przyszłości.

Internet 5G w Warszawie

A jak sytuacja wygląda w Warszawie? Tutaj testy również wykonane były na smartfonie Huawei P40 5G i przy wykorzystaniu sieci Plus.

Jak widać również tutaj udało się uzyskać wyniki maksymalne około 500 Mb/s, choć standardem było raczej 300 - 400 Mb/s. Szybkość wysyłania danych ponownie wynosiła do 50 Mb/s.

Spostrzeżenia Karola były takie, że szybkość wewnątrz budynku spadała o około połowę w stosunku do tego, co można było osiągnąć na zewnątrz. Oczywiście wiele zależy od tego, jak "głęboko" wewnątrz budynku lub pod ziemią będziemy. W pewnym momencie na pewno stracimy zasięg całkowicie (zarówno 5G, jak i LTE, w przypadku każdego operatora).

Ponadto dało się zauważyć szybki spadek transmisji, w pewnej odległości od BTS'u. Następował on dość gwałtownie. Kilkadziesiąt metrów bliżej - prędkości były dość dobre. Kilkadziesiąt metrów dalej - w ogóle nie łapiemy 5G, tylko LTE (czyli średnio kilkadziesiąt Mb/s).

Karolowi w Warszawie udało się osiągnąć trochę lepsze pingi, niż mi w Poznaniu. U niego wynosiły one 12 - 38 ms, średnio około 20 ms.

Pokrycie obu miast sygnałem 5G wciąż jest rozbudowywane, dlatego obecnie zasięg 5G może być bardzo nierównomierny. Naturalnie sytuacja ta będzie się szybko polepszać, już w 2020 roku. W kolejnych latach 5G będzie w miastach tak samo równomierne jak obecnie LTE, a przy tym znacznie szybsze.



źródło: www.plus.pl/mapa-zasiegu

Karol również zauważył, że najlepszy sygnał 5G jest obecny w miejscach gęsto zamieszkanych oraz centrach biznesowych. Część BTS'ów ustawiona jest też w lokalizacjach popularnych wśród turystów.

Internet 5G - jest dobrze, a będzie lepiej

Nasze wrażenia z korzystania z sieci 5G od operatora Plus były jednakowe - internet działa o wiele szybciej niż na LTE. Nie tylko strony internetowe i zdjęcia oraz filmy w mediach społecznościowych ładowały się szybciej. Można też było oczekiwać znacznie sprawniejszego pobierania dużych plików, buforowania filmów w wysokiej rozdzielczości, a nawet grania online.

W niedalekiej przyszłości do 5G dołączą kolejne pasma, które będą agregowane, a także dojdą nowe BTS'y, w kolejnych miastach i poza nimi. Tym samym zyskamy jeszcze lepsza szybkość i zasięg 5G. Realne jest to, że osiągniemy wtedy transfery podchodzące, pod 1 Gb/s, czyli takie, jakie niektóre osoby osiągają na domowym internecie światłowodowym (choć póki co różnice będą widoczne w opóźnieniach).

Z pewnością największy przełom nastąpi, gdy w przyszłości wejdziemy w erę sieci 5G mmWave. Wtedy nie dość, że szybkość internetu, będzie wręcz porywająca, to zmniejszymy jeszcze bardziej opóźnienia oraz będziemy mogli stosować 5G w kolejnych branżach i technologiach (wszelkie maszyny autonomiczne, sensory, automatyka itp).

Tymczasem warto cieszyć się obecnymi możliwościami 5G, które i tak są lepsze od LTE. Zanim spopularyzują się w Polsce smartfony, laptopy i routery domowe z 5G, zasięgi i szybkości będą jeszcze lepsze.

