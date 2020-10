Już w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejna konferencja firmy Apple. Wszystko wskazuje na to, że światło dzienne ujrzy wyczekiwany iPhone 12.

Październikowa konferencja Apple zapowiedziana

Ostatni Apple Event miał miejsce 15 września. Jeszcze przed jego startem niektóre źródła sugerowały, że właśnie wtedy zaprezentowany zostanie iPhone 12. Trop od początku wydawał się błędny i ostatecznie poznaliśmy wtedy Apple Watch Series 6, Apple Watch SE czy nowego iPada Air. Dziś podano datę, którą mogą już bez obaw zakreślać czekający na nowego smartfona z charakterystycznym logo.

Apple zaplanował kolejną konferencję na 13 października. Odbędzie się ona pod hasłem Hi, Speed. Stanowi to zapewne nawiązanie do wydajności nowego procesora, a także wprowadzenia obsługi sieci 5G. Z powodu wciąż panującej pandemii także tym razem będzie mowa o wydarzeniu online.

iPhone 12, pytanie w ilu wersjach

Od miesięcy mówi się, iż iPhone 12 będzie dostępny w aż 4 wersjach i w tej kwestii nie zanosi się na niespodziankę. Zagadką pozostają ostateczne nazwy, a także pełne specyfikacje. Na ten momenty najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że producent zdecyduje się wprowadzić do sprzedaży iPhone'a 12 mini, iPhone'a 12, iPhone'a 12 Pro i iPhone'a 12 Pro Max.

Nie jest jednak pewne, że całą czwórkę zobaczymy już 13 października. Sporo przecieków sugerowało, że Apple zaprezentuje nowości podczas dwóch konferencji. Powodem mają być problemy z dostawami podzespołów i tym samym przygotowaniem odpowiedniej liczby nowych smartfonów. Bo te na brak zainteresowania narzekać nie powinny. Wiele się bowiem zmienia, ale zainteresowanie iPhone'ami pozostaje na tym samym wysokim poziomie od lat.

