iOS 14 ujrzał światło dzienne. Konferencja WWDC 2020 wygląda w tym roku inaczej niż zwykle, ale Apple o najważniejszej nowości nie zapomniało i poświęciło jej sporo czasu.

iOS 14 oficjalnie zapowiedziany

Nie jest wielką tajemnicą, iż smartfony iPhone to oczko w głowie Apple, właśnie one gwarantują producentowi ogromną popularność i przychody, o których większość konkurentów może tylko pomarzyć.

Pandemia koronawirusa zmieniła dość mocno obraz także branży mobilnej, a już z pewnością spowodowała, że odwołano poświęcone jej imprezy. Przynajmniej w standardowym kształcie, bo niektóre odbywają się zdalnie. Także WWDC 2020. To coroczne wydarzenie, podczas którego Apple omawia rozwijane przez siebie oprogramowanie. Wprawdzie WWDC ma opinię imprezy dla deweloperów, ale zawsze pojawia się też coś interesującego dla użytkowników, m. in. nowe wersje systemu iOS.

I tym razem obyło się bez niespodzianki, poznaliśmy iOS 14. Nowości? Apple jak zawsze mówiło o nich pięknie. Czy to właśnie to, na co użytkownicy czekali?

iOS 14 co nowego? App Library, widżety, Picture-in-Picture i nie tylko

Część nowości to nie tylko poszerzenie dotychczasowej funkcjonalności, ale też zmiany wizualne. Dotyczy to chociażby App Library, czyli nowej funkcji odpowiadającej za automatyczne grupowanie ikon aplikacji w folderach. W jeszcze większym stopniu stronę wizualną iOS, a w zasadzie Home Screen zmienią widżety, o rozszerzeniu których w nowej wersji systemu pisaliśmy już jakiś czas temu. Dziś producent to potwierdził, widżety w iOS 14 można będzie dowolnie przenosić i modyfikować ich rozmiary.

Kolejna mocniej zaakcentowana nowość to tryb Picture-in-Picture, czyli po naszemu obraz w obrazie. Nie wymaga on chyba długiego przybliżania, oglądając wideo można będzie zminimalizować je do małego okienka i przejść do innej aplikacji. Okienko można będzie dowolnie przesuwać.

Tradycyjnie producent postarał się też o aktualizacje kluczowych aplikacji, tym razem skupił się na Apple Maps oraz Messages. Nowości z tej pierwszej póki co nie dotyczą jednak naszego rynku, w Messages można spodziewać się wygodniejszego sortowania, opcji przypinania ważnych rozmów i oczywiście kolejnych Memoji.

Co jeszcze? Również tradycyjnie wspomniano o Siri, asystentka doczeka się zmiany wyglądu interfejsu. Praktycznie zapowiada się aplikacja Translate do tłumaczeń w czasie rzeczywistym. Zgadnijcie, czy będzie obsługiwała język polski. Brawo. Nie będzie.

Na wzmiankę zasługuje z pewnością App Clips. O i tej nowości wspominaliśmy już wcześniej, najprościej rzecz ujmując to wersje demo aplikacji. Skorzystanie z nich ma być bardzo łatwe, deweloperzy będą musieli zadbać między innymi o to, aby nie przekroczyć limitu 10 MB.

Jak oceniacie najważniejsze nowości, jakie przyniesie iOS 14? Czekaliście na któreś z nich?

Źródło: Apple, NET Highlights

