Masz taki problem z iPhone’em? Apple naprawi go za darmo nawet po gwarancji

Apple objął iPhone’a 14 Plus programem naprawczym, który obliguje do darmowego usunięcia usterki nawet po wygaśnięciu gwarancji. Jak sprawdzić, który modele kwalifikują się do naprawy?

Chodzi o błąd, przez który iPhone 14 Plus nie wyświetla podglądu z tylnego aparatu. Apple tłumaczy na swojej stronie, że problem dotyczy "niewielkiego odsetka" egzemplarzy, które wyprodukowano w ściśle określonym okresie.

iPhone 14 Plus - problem z aparatem. Jak skorzystać z darmowej naprawy?

Apple tłumaczy, że do darmowej naprawy kwalifikują się modele, które:

wykazują wspomniany problem z aparatem (brak podglądu);

zostały wyprodukowane między 10 kwietnia 2023 a 28 kwietnia 2024.

iPhone 14 Plus trafił do sprzedaży w październiku 2022, dlatego do nieprzewidzianych problemów doszło najwidoczniej na późnym etapie produkcji.

To, czy dany egzemplarz iPhone’a 14 Plus kwalifikuje się do naprawy, można sprawdzić na tej stronie. Wystarczy podać numer seryjny, który znajdziecie wchodząc w Ustawienia > Ogólne > To urządzenie.

Naprawę można zlecić kontaktując się z dowolnym Autoryzowanym Serwisem Apple w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Wsparciem Apple. "Jeśli twój iPhone 14 Plus ma uszkodzenia, które uniemożliwiają przeprowadzenie naprawy, takie jak pęknięta tylna szyba, konieczne będzie wcześniejsze rozwiązanie tego problemu. W niektórych przypadkach może być związany z tym dodatkowy koszt" - zastrzega producent na swojej stronie.

Program "iPhone 14 Plus Service Program for Rear Camera Issue" uprawnia do darmowej naprawy aparatu w ciągu 3 lat od startu sprzedaży smartfonu, a więc do października 2025.

Jeśli ktoś zdążył już zapłacić za naprawę aparatu iPhone’a 14 Plus przed uruchomieniem programu darmowej naprawy, Apple oferuje zwrot kosztów.