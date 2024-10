Polski rząd apeluje w sprawie iPhone'ów. Co na to Apple?

Czy polscy użytkownicy iPhone’ów wreszcie będą mogli wysyłać wiadomości alarmowe z miejsc bez zasięgu sieci komórkowej? Ministerstwo Cyfryzacji chce, by Apple rozszerzył dostępność swojej usługi o nasz kraj.

Wszystkie modele z linii iPhone 14, 15 oraz 16 uzbrojone są w komponenty umożliwiające nawiązanie łączności satelitarnej ze służbami ratowniczymi. W chwili publikacji tego artykułu usługa Alarmowe SOS (łącze satelitarne) dostępna jest jednak jedynie w 17 krajach na świecie, w tym w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoszech czy Portugalii. Polski na liście brak.

Taki stan rzeczy nie podoba się polskiemu rządowi. 30 września Michał Gramatyka wystosował do Apple’a list, w którym apeluje o zapewnienie Polakom dostępu do wyczekiwanej funkcji. Wiceminister cyfryzacji zauważył, że łączność satelitarna może ratować życie, co zostało podkreślone w kontekście wrześniowych powodzi.

Łączność satelitarna w iPhone’ach w Polsce - apel Ministerstwa Cyfryzacji. Co dalej?

Jako że od wystosowania wspomnianego apelu minął już tydzień, wysłałem do Ministerstwa Cyfryzacji zapytanie, czy Apple w jakikolwiek sposób zdążył się już do niego odnieść. "Do tej pory Ministerstwo nie otrzymało odpowiedzi na tę inicjatywę" - czytam w odpowiedzi.

Dopytałem, czy w razie braku pozytywnego odzewu Ministerstwo Cyfryzacji zamierza podjąć kroki prawne, które zobligują producentów smartfonów do oferowania tego typu usług w Polsce.

"Obecnie Ministerstwo Cyfryzacji nie planuje wprowadzenia krajowych przepisów zobowiązujących producentów smartfonów do oferowania usług SOS via satellite w Polsce. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie takiego obowiązku na poziomie Unii Europejskiej, podobnie jak w przypadku usług AML. Nałożenie takiego wymogu na poziomie prawa powinno być krokiem ostatecznym, jeśli nie uda się wprowadzić tych usług dobrowolnie" - mówi mi Mateusz Pawłowicz z Biura Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.

Polski rząd prowadzi z Apple’em działania w innych obszarach

W marcu Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło proces wdrażania w Polsce technologii Advance Mobile Location, która odpowiada za automatyczne przesyłanie dokładnych danych lokalizacyjnych telefonu do służb ratunkowych, gdy zostanie nawiązane połączenie z numerem alarmowym.

Rozmowy z Apple’em na temat technologii AML ruszyły już w pierwszym kwartale 2023, a kwestie związane z łącznością satelitarną w iPhone’ach miały być poruszane przy okazji postępujących prac. Ministerstwo zauważa zresztą, że te zdążyły już doprowadzić do zmiany przepisów.

"Apple wskazało na konieczność wprowadzenia przepisów, które pozwolą na używanie urządzeń satelitarnych bez dodatkowego pozwolenia radiowego, w pasmach 1613,8–1626,5 MHz oraz 2483,5–2500 MHz. W odpowiedzi na tę potrzebę, Ministerstwo Cyfryzacji wydało odpowiednie rozporządzenie 11 listopada 2023 roku, które weszło w życie w grudniu 2023 roku" - czytam w e-mailu od Ministerstwa Cyfryzacji.

Los łączności satelitarnej w iPhone’ach w Polsce póki co pozostaje zatem niepewny. Gdy pojawią się nowe wieści, wrócimy do tematu.