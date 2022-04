iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max przyniosą wyczekiwaną przez wielu zmianę designu. Czy będzie to zmiana na lepsze? Zdania już są podzielone i pewnie tak zostanie.

iPhone 14 Pro i iPhone 13 Pro porównane, póki co na renderach

O smartfonach przygotowywanych przez Apple zawsze mówi się wiele, nie inaczej jest teraz, na wciąż kilka miesięcy przed premierą serii 14. Spora część doniesień i spekulacji skupia się na designie, który wedle zdecydowanej większości branżowych informatorów doczeka się istotnej korekty.

Apple w końcu odejdzie od notcha, który ma łatkę rozwiązania nieco archaicznego. Nie znaczy to jednak, że sympatycy iPhone'ów doczekają się niczym nieskalanych wyświetlaczy. Technologia związana z ukrywaniem aparatu selfie pod ekranem pozostaje niedoskonała, więc Apple nie chce póki co na to stawiać. Może i dobrze, ale w konsekwencji (oraz z uwagi na fakt, że trzeba pomieścić także czujniki) użytkownicy iPhone'a 14 Pro i iPhone'a 14 Pro Max będą musieli pogodzić się z podwójnym wcięciem w postaci „pigułki i pastylki”. I to raczej sporych rozmiarów. Porcja nowych renderów pozwala nieco bliżej zapoznać się ze zmianami.

Nowy design tylko dla modeli Pro

Podobają Wam się przygotowywane zmiany? Jeśli tak, to wypada przypomnieć, że odświeżona stylistyka będzie zarezerwowana dla dwóch droższych z nadchodzących modeli, czyli wspomnianych iPhone'a 14 Pro i iPhone'a 14 Pro Max.

iPhone 14 i iPhone 14 Max (tak, wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie pojawi się model mini) będą, podobnie jak poprzednicy, posiadać wyświetlacze z notchami. Jednocześnie należy spodziewać się po nich zauważalnie słabszego wnętrza. Będą miały gorsze aparaty fotograficzne, mniej pamięci, a być może nawet odświeżanie tylko 60 Hz i zeszłoroczne procesory zamiast nowych A16 Bionic. Potwierdzenie tych ostatnich doniesień byłoby sporą zmianą w dotychczasowej polityce tego producenta, oczywiście na gorsze.

Premiera wszystkich czterech nowych smartfonów z logo Apple odbędzie się, zgodnie z tradycją, jesienią.

Źródło: @BenGeskin, @ianzelbo