Być może w tym roku iPhone'y z dopiskiem Pro będą naprawdę mocno odbiegały od swoich nieco tańszych braci. Także w kwestii procesorów.

iPhone 14 i iPhone 14‌ Max bez procesora A16 Bionic?

Najświeższe doniesienia można uznać za mocno zaskakujące. Warto więc od razu zaznaczyć, że nie pochodzą z anonimowego źródła, ale od analityka Ming-Chi Kuo dość dobrze zorientowanego w branży i w przeszłości trafiającego bardzo celnie. Wedle jego wiedzy iPhone 14 i iPhone 14‌ Max zostaną wyposażone w procesor A15 Bionic. Nowszy układ A16 Bionic ma pojawić się wyłącznie w droższych propozycjach, czyli modelach iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max.

To nie wszystko. Ming-Chi Kuo sugeruje wprawdzie identyczne zasoby pamięci RAM dla każdego z czterech omawianych smartfonów, ale mimo tego iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max mają mieć przewagę i tutaj. Przewagę w postaci standardu LPDDR5 zamiast LPDDR4X.

Doniesienia są o tyle zaskakujące, że Apple przyzwyczaiło swoją polityką do tych samych procesorów w ramach całych serii smartfonów. Większe zróżnicowanie modeli podstawowych i tych z dopiskiem Pro ma pewien sens, aczkolwiek jeśli faktycznie ziści się kreowany tutaj scenariusz to przesiadka z podstawowego iPhone'a 13 na podstawowego iPhone'a 14 może nie mieć żadnego sensu. Póki co to jednak przypuszczenia, a nie ostateczny osąd, bo na takowy trzeba poczekać do premiery.

iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max dużo bardziej dopakowane?

Dodajmy jednak coś jeszcze. Informacje dotyczące procesorów oraz pamięci RAM nie są jedynymi ważnymi w kontekście różnic, jakie mogą dzielić iPhone'a 14 i iPhone'a 14‌ Max od iPhone'a 14 Pro i iPhone'a 14‌ Pro Max. Już wcześniej pojawiło się sporo sugestii odnoście tego, iż dwa tańsze modele nadal będą oferować ekrany ze standardowym odświeżeniem 60 Hz i notchami, a także aparaty fotograficzne zbliżone do tych zastosowanych przez Apple w zeszłym roku.

Źródło: @mingchikuo, foto: apple