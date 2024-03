U Apple'a już wiosna. Firma sypnęła kolorowymi nowościami

Akcesoria do telefonów

W ofercie Apple’a pojawiły się nowe warianty najpopularniejszych akcesoriów do iPhone’a i Apple Watcha. Jest kolorowo.

Apple zdążył już przyzwyczaić swoich klientów do tego, że marcu wprowadza do sprzedaży nowe wersje kolorystyczne najnowszych iPhone’ów. Tym razem firma zerwałą z tradycją i ograniczyła się do akcesoriów.

iPhone 15: etui MagSafe w nowych kolorach

Silikonowe etui MagSafe dostępne jest teraz w wersjach: pastelowa mięta, jasnoniebieskie, promienne oraz różowe.

Nowe pokrowce dostępne są na modele iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max. Wszystkie - niezależnie od koloru i rozmiaru - wyceniono na 279 zł.

Apple Watch - paski w nowych kolorach

Nowe kolory opaski sportowej: pastelowa mięta i oceaniczny błękit.

Nowe kolory paska sportowego: promienny, jasnoniebieski, pastelowa mięta i Kwiaty jedności.

Nowe kolory plecionej opaski Solo: jasnoniebieski, promienny i malina.

Nowy kolor opaski Solo: różowy, pastelowa mięta i oceaniczny błękit.

Ceny? Opaska sportowa, pasek sportowy i opaska solo kosztują 229 zł, a pleciona opaska Solo 529 zł.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.