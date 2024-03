Coraz więcej wskazuje na to, że najważniejszą nowością w tegorocznych iPhone’ach 16 będą funkcje bazujące na sztucznej inteligencji. Apple może jednak szykować dla klientów mały haczyk.

Według wcześniejszych przecieków, Apple szykuje na ten rok dwie wersje swojego czipu. Układ o oznaczeniu A18 miałby trafić do iPhone’a 16 i 16 Plus, a A18 Pro do iPhone’a 16 Pro i 16 Pro Max.

Do tej pory oczekiwano, że mocniejszy czip Pro będzie po prostu wydajniejszy i lepiej zoptymalizowany pod kątem unikatowych funkcji fotograficznych iPhone’ów Pro, takich jak potrójny aparat czy nagrywanie w formacie ProRes. Na tym różnice mogą się jednak nie skończyć.

Jedynie iPhone 16 Pro dostanie komplet funkcji AI?

Analityk Jeff Pu z firmy Haitong International Tech Research twierdzi, że mocniejszy układ A18 Pro optymalizowany jest pod kątem obsługi sztucznej inteligencji na poziomie sprzętowym.

Jeśli wszystkie dotychczasowe przecieki się potwierdzą, może to oznaczać, że:

iPhone 16 będzie miał mniej funkcji AI niż iPhone 16 Pro;

komplet funkcji AI nie trafi na iPhone’y wcześniejszej generacji.

Innymi słowy - Apple może wykorzystać sztuczną inteligencję jako dodatkową zachętę, mającą przekonać klientów do dopłaty do droższego modelu.

Apple chce być bardziej jak Google niż jak Samsung?

W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami różnego podejścia producentów do kwestii związanych z AI.

Pod koniec ubiegłego roku Google wprowadził dwa nowe flagowe smartfony: Pixel 8 i Pixel 8 Pro. Oba wykorzystują sztuczną inteligencję, ale w droższym modelu funkcji jest więcej. Dla Pixela 8 Pro zarezerwowano m.in. podsumowywanie notatek głosowych, automatyczne generowanie odpowiedzi w klawiaturze Gboard czy poprawianie jakości filmów.

W opozycji do tej strategii stanął Samsung, który nie tylko wprowadził dokładnie te same funkcje Galaxy AI na wszystkie smartfony Galaxy S24, ale i zapowiedział ich wprowadzenie na ubiegłorocznych modelach z linii Galaxy S23, Z Fold 5 i Z Flip 5.

Wygląda na to, że Apple’owi bliżej jest do podejścia Google’a, ale pamiętajcie, że póki co to tylko nieoficjalne przecieki. Wszystkie plany firmy powinniśmy poznać podczas czerwcowej premiery iOS 18 na WWDC oraz wrześniowej premiery iPhone’a 16.

Źródło: 9to5Mac