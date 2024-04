iPhone’a 16 z największą zmianą wyglądu od 5 lat. Wyciekły zdjęcia

Z przecieków wynika, że iPhone’a 16 i 15 odróżnisz od siebie na pierwszy rzut oka. To pierwsza taka zmiana od lat.

Od czasu pojawienia się iPhone’a 11 w 2019 roku Apple konsekwentnie trzyma się swojej kwadratowej wysepki z aparatami. Ten charakterystyczny element to wspólny mianownik zarówno modeli podstawowych, jak i topowych Pro i Pro Max. Najwidoczniej jednak producent szykuje większe rozróżnienie designu swoich serii.

iPhone 16 z nowym wyglądem. Są zdjęcia

Bloger Sonny Dickson opublikował na X (dawny Twitter) zdjęcia, na których uwiecznione zostały ponoć atrapy modeli iPhone 16, 16 Pro, 16 Plus i 16 Pro Max. Takie makiety wykorzystywane są głównie przez producentów akcesoriów, aby mogli dopasować swoje pokrowce czy folie ochronne do kształtu bryły.

Atrapy smartfonów z linii iPhone 16 (Sonny Dickson / X)

iPhone 16 i 16 Plus - na co wskazywały już zresztą wcześniejsze przecieki - ma porzucić kwadratową wysepkę na rzecz podłużnej. Ponadto dwa obiektywy, które dotychczas były umieszczone po skosie, teraz mają być ułożone w jednej linii. Prawdopodobnie po to, by umożliwić nowemu iPhone’owi nagrywanie filmów 3D, co do tej pory było zarezerwowane dla modeli Pro. Funkcja tworzenia srefycznego wideo została opracowana z myślą o goglach Vision Pro.

iPhone 16 i 16 Plus mają odziedziczyć po iPhone'ach 15 Pro także wielofunkcyjny przycisk Action Button, zastępujący ikoniczny suwak powiadomień. Z kolei na drugiej krawędzi pojawić ma się jeszcze jeden klawisz, pełniący ponoć funkcję fizycznego spustu migawki.

O ile podstawowe modele mają mieć nowy wygląd, o tyle iPhone 16 Pro i 16 Pro Max niekoniecznie. Wyciek wskazuje, że w ich przypadku Apple już szóstą generację z rzędu będzie się trzymał kwadratowej wysepki z charakterystycznym ułożeniem obiektywów. Ekrany w tych modelach mają jednak urosnąć z 6,1 i 6,7 do 6,3 i 6,9 cala.

Oczekuje się, że linia iPhone 16 zostanie zaprezentowana we wrześniu.

Źródło: Sonny Dickson / X

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.