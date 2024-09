RCS na iPhone’ach w Polsce? Mamy stanowisko operatorów

Jeśli Apple mówi, że iPhone pozwoli wysyłać wiadomości RCS, to znaczy, że mówi. Ostateczny głos mają bowiem operatorzy. Sprawdziłem, jak sprawa z RCS na iPhone’ach wygląda w Polsce.

RCS to nowoczesny standard komunikacji, który forsowany jest przez Google’a i promowany jako następca SMS-ów. Główne zalety? Wyższy limit znaków, opcjonalne działanie w sieci Wi-Fi, możliwość wysyłania wysokiej jakości plików multimedialnych, obsługa czatów grupowych czy szyfrowanie end-to-end.

Choć wielu użytkowników Androida korzysta z RCS-ów od lat (często nieświadomie, bo zastępuje on protokół SMS w sposób nieinwazyjny), to użytkownicy iPhone’ów musieli dotychczas obejść się smakiem. Apple - który od lat rozwija standard iMessage - nie kwapił się do implementacji konkurencyjnej dla siebie technologii. Efekt? Utrudniona komunikacja na linii Android - iOS i skazanie użytkowników na SMS-y, czyli archaiczną technologię z lat 90., pozbawioną wielu nowoczesnych funkcji.

Całe zamieszanie dotyczy w szczególności USA, gdzie iMessage ma bardzo wysoką pozycję na rynku komunikatorów i jest - zwłaszcza wśród młodzieży - ważnym argumentem przemawiającym za kupnem iPhone’a. Szefostwo Google’a publicznie zarzucało wręcz Apple’owi wykorzystywanie na swoją korzyść zjawiska piętnowania nastolatków, którzy nie mają do iMessage dostępu.

W sierpniu 2022 Google wystartował z głośną kampanią #GetTheMessage, która miała zachęcić Apple’a do zmiany zdania. "Nie chodzi o kolor bąbelków. Chodzi o rozmazane filmy, niedziałające czaty grupowe, brak potwierdzenia odczytu i wskaźnika pisania, brak możliwości wysyłania wiadomości przez Wi-Fi i nie tylko. Problemy te istnieją, ponieważ Apple odmawia przyjęcia nowoczesnych standardów dla ludzi z iPhone'ami i telefonami z Androidem wysyłających do siebie wiadomości" - wyliczał wówczas Google na stronie projektu.

Wszystko zmienił najnowszy system iOS 18, który - ku uciesze Google’a i milionów użytkowników - wprowadza obsługę oczekiwanego standardu. "Dzięki wiadomościom RCS (Rich Communication Services) osoby, które nie używają iMessage, mogą korzystać z bogatszych multimediów oraz potwierdzeń dostarczenia i odczytu" - komunikuje Apple na swojej stronie.

Krok wykonany przez Apple’a jest jednak sukcesem połowicznym, bo sama kompatybilność oprogramowania to za mało. RCS to usługa telekomunikacyjna, a wdrożenie usług telekomunikacyjnych to kwestia dobrej woli operatorów.

RCS na iPhone’ach z iOS 18. Co na to polscy operatorzy?

Wysłałem do całej “wielkiej czwórki” - sieci Orange, Play, Plus oraz T-Mobile - zapytanie o chęć wdrożenia standardu RCS na iPhone’ach z iOS 18 i ewentualny postęp prac. Oto odpowiedzi, które otrzymałem.

Odpowiedź sieci Orange Polska:

Po udostępnieniu iOS 18 na polskim rynku będziemy analizować możliwości wprowadzenia RCS w Orange.

Odpowiedź sieci Play:

Na chwilę obecną nie będziemy wspierać standardu RCS dla systemu operacyjnego iOS. Jeśli sytuacja miałaby się zmienić w przyszłości, będziemy o tym informować.

Odpowiedź sieci Plus:

Funkcjonalność RCS nie jest dostępna.

Odpowiedź sieci T-Mobile Polska:

Możemy obiecać, że funkcja RCS zostanie udostępniona klientom T-Mobile używającym urządzeń Apple – już prowadzimy prace nad jej wdrożeniem. Jest jeszcze jednak wcześnie, by podać konkretny termin launchu tej usługi, ale poinformujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

Póki co jasną obietnicę uruchomienia RCS na iPhone’ach w Polsce otrzymali zatem jedynie klienci T-Mobile.

Play jako jedyny jasno zadeklarował natomiast, że RCS na iPhone’ach póki co nie będzie. Co nie dziwi, bo klienci sieci narzekają na szczątkową obsługę standardu nawet na smartfonach z Androidem. Fioletowy operator, kolokwialnie mówiąc, nie dogadał się z Google’em i wdrożył nowy protokół wykorzystując własne technologie. Efekt? Krótka lista kompatybilnych telefonów i brak możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS od klientów innych sieci.

Cóż, sukces Google’a jest zatem w najlepszym razie połowiczny. RCS miał być następcą SMS-ów, a póki co jest bardziej okazjonalnym zastępcą.