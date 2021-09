Lata rozwoju sztucznej inteligencji nie poszły na marne. Nowe iRoboty staną się sprytniejszymi i bardziej partnerskimi maszynami.

Pieski i kable nie będą problemem dla robota Roomba j7+

Młode pieski, które jeszcze nie wiedzą, że z potrzebami trzeba zaczekać na spacerek i Roomba to nie najlepsze połączenie. Niestety nieraz się zdarzało, że pozostawionymi przez nie „niespodziankami” wysmarowane były później całe podłogi. Mając tego świadomość iRobot postanowił to naprawić. Ku uciesze właścicieli szczeniaków i… nie tylko ich.

Najnowszy robot odkurzający Roomba j7+ skorzysta z pomocy sztucznej inteligencji, by skutecznie odróżnić kupkę kurzu od kupki (…kupki). Tę pierwszą weźmie na celownik i szybko się jej pozbędzie, drugą – zostawi w spokoju, pozwalając ci czynić honory. Jak zapewnia dyrektor generalny firmy iRobot, Colin Angle, „pracowaliśmy nad tym od dawna i zapewniamy, że to działa”. Mówi to w kontekście podobnych zapowiedzi ze strony konkurentów (takich jak Roborock), co do których skuteczności pojawiły się pewne wątpliwości.

Roomba spyta i zapamięta

Wyszkolona sztuczna inteligencja ma sobie również lepiej radzić z innymi niebezpieczeństwami, takimi jak skarpetki, słuchawki czy w ogóle przewody, a więc elementy, które nie powinny być ruszane przez automatyczny odkurzacz. Co więcej, zapyta cię (jeśli będziesz posiadaczem takiego robota), czy jest to przeszkoda stała (jak na przykład biegnący po ziemi przewód zasilający) czy tymczasowy (jak wspomniana skarpetka) i w przypadku tej pierwszej zapisze ją sobie jako stały punkt programu sprzątania (w sekcji: do omijania).

To sprawi, że iRobot Roomba j7+ będzie jeszcze lepiej rozumiał swoje otoczenie i jeszcze lepiej znał rozkład pomieszczeń w mieszkaniu niż jego poprzednicy. Do tego zaoferuje uproszczony system sterowania, wydajny układ sprzątający, atrakcyjny wygląd i stację bazową, której samodzielnie przekaże zebrany kurz i brud. Cena? 849 dolarów (ewentualnie możesz zaoszczędzić dwie stówki, jeśli nie zależy ci na wspomnianej stacji).

Źródło: iRobot, The Verge, informacja własna